Qué distribución Linux elegir si quieres saber de que se trata

Hace un par de días, en la lista de correos de Linux Adictos, nos preguntaron por recursos para iniciarse en Linux. Seguramente en la red debe haber muchos y muy buenos artículos sobre el tema, pero, no pudimos resistir la tentación de hacer nuestro aporte.

En primer lugar, hay que determinar si con iniciarse en Linux nos referimos a curiosidad superficial o a utilizarlo como reemplazo de Windows. Lo segundo a determinar es si hablamos de escritorio o de servidores.

Es muy común que en este tipo de artículos se recomienden las soluciones más amigables. Me parece una generalización absurda. Es cierto que la mayoría puede querer empezar por algo familiar y sin complicaciones. Pero, también están los que prefieren aprender a nadar tirándose en paracaídas en medio del mar. No descartemos Gentoo o Linux From Scratch como alternativa

Sin embargo, nos estamos adelantando. Mejor empezar desde el principio.

¿Qué es Linux?

Para entender qué es Linux comencemos con una analogía.

Supongamos que queremos comprar un terreno para construir una casa. Lo primero que hacemos es establecer algunos límites. Estos pueden ser el precio, el vecindario o las dimensiones. Una vez que tenemos el terreno construimos la casa, la conectamos a los servicios públicos, la decoramos y compramos muebles.

Cuando hablamos de Linux nos referimos a un núcleo o kernel. El núcleo es el que se encarga de intermediar entre el hardware, el usuario y los programas. Volviendo a la analogía de la casa. Tanto el hardware como el terreno establecen limitaciones. Si vivimos en una zona montañosa no tenemos la misma oferta de servicios públicos que en el centro de la ciudad. Si tenemos un hardware limitado no podremos hacer lo mismo que con uno potente, por más que se utilice el mismo núcleo.

Utilizando determinadas herramientas (la mayoría de las veces, las desarrolladas por el proyecto GNU), diversas comunidades de programadores o empresas le agregan al núcleo Linux nuevas funcionalidades como la capacidad de mostrar ventanas, iconos, manejar archivos e instalar y desinstalar programas. El conjunto del núcleo, los gestores de ventanas, archivos y paquetes sumado a un conjunto de aplicaciones para usos diversos constituyen una distribución Linux.

A diferencia de lo que sucede con Windows o Mac OS, una distribución Linux no es un conglomerado homogéneo, está compuesta por herramientas de diversos orígenes. Es así por ejemplo que tenemos varias distribuciones que utilizan un mismo escritorio gráfico pero diferentes programas para instalar o desinstalar aplicaciones.

Qué distribución Linux elegir

Un tema que suele generar confusión en los novatos es la enorme cantidad de distribuciones. Los linuxeros solemos complicar las cosas opinando más por simpatías personales que por razones técnicas. En general podemos dividir las distribuciones usando los siguientes criterios

Destino: Hay distribuciones para equipos antiguos y modernos

Propósito: Tenemos distribuciones de uso general y otras para propósitos específicos como producción multimedia o investigación científica

Dificultad: Algunas distribuciones requieren que el usuario intervenga activamente en el proceso de instalación, mientras que otras cuentan con asistentes que se ocupan de casi todo el procedimiento.

Distribuciones para propósito general

Lo que sigue es una lista puramente subjetiva. Seguramente el formulario de comentarios se llenará con otras armadas por los lectores.

Para hacer lo mismo que con Windows en el menor tiempo posible.

Ubuntu

Si buscas como hacer algo en Linux, seguramente encontrarás como hacerlo en Ubuntu. Si buscas un programa que haga algo en Linux, lo más probable es que tenga una versión para Ubuntu. Esta distribución Linux cuenta con un asistente de instalación muy fácil y un excelente soporte de hardware.

Linux Mint

Esta distribución está basada en Ubuntu, aunque usa un escritorio diferente y tiene herramientas de desarrollo propio muy interesante. Es ideal si quieres tener tu ordenador funcionando a pleno ni bien finaliza la instalación

Manjaro

Si quieres instalar una vez y despreocuparte. Sin dudas Manjaro es tu opción. Tanto Ubuntu como Linux Mint publican versiones periódicas. Manjaro opta por un esquema de actualizaciones continúas. El asistente de instalación es mucho mejor que el de Ubuntu/Mint y te permite seleccionar que programas instalar.

Si quieres aprender todo sobre Linux desde el principio

Arch Linux

Esta distribución no tiene usuarios, tiene feligreses. Una auténtica legión de fanáticos (en el mejor sentido de la palabra) que la promueven a la menor oportunidad. Es altamente configurable, pero el usuario tiene que participar activamente en el proceso de instalación. Cuenta con una documentación muy completa por lo que cuando termines de instalarla serás un ninja de Linux.

Gentoo

Si Arch Linux no es suficiente desafío, puedes tirarte al mar con Gentoo. Instalar Gentoo es como ir a la agencia y que te entreguen las piezas del auto y las herramientas para que te lo armes. Su ventaja es la altísima configurabilidad y la disponibilidad de las versiones más actuales de los programas. La contracara es la atención que debes dedicarle.

Si estás interesado en distribuciones Linux para profesionales de sistemas, puedes revisar la hista que hicimos hace un tiempo.

En el próximo artículo veremos las formas de probar una distribución Linux.