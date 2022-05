Durante mucho tiempo Ubuntu fue la distribución que la mayoría recomendábamos a la hora de aconsejar a quienes deseabas iniciarse en la plataforma. Cierto que había algunos odiadores que reaccionaban como Drácula ante el ajo. Pero, en general el consenso existía.

Desde el lanzamiento de Unity para acá, diversas decisiones de Canonical fueron alejando a Ubuntu de las preferencias de los usuarios y, aunque sigue conservando su popularidad, en las listas de distros recomendadas para principiantes no suele figurar muy seguido.

Es por eso por lo que se me ocurrió preguntarme y preguntarles a los lectores. ¿Cuál es la nueva Ubuntu? Es decir, cuál es la distribución que creen que es la más recomendable para los nuevos usuarios. El formulario de comentarios está a su disposición.

¿Qué distribución es la nueva Ubuntu?

Sin establecer un orden de preferencia en particular, esta es mi lista:

Ubuntu

La versión 22.04 de Ubuntu logra una excelente integración con el escritorio GNOME, que a su vez alcanzó un punto de madurez con la versión 40 de la rama 3. Cierto es que los usuarios experimentados pueden oponer reparos a algunas decisiones como el poner a Snap como formato predeterminado para los programas preinstalados como Firefox, pero los usuarios novatos no notarán la diferencia.

El instalador sigue siendo el más fácil del mundo Linux, haciendo que la configuración del arranque dual con Windows no presente mayores dificultades y, un dato importante, la mayor parte de tutoriales disponibles se basan en Ubuntu.

Manjaro Linux

Si no me ganara la vida produciendo contenidos, probablemente esta sería mi distribución de cabecera. Tiene un instalador muy fácil de entender y dispone de una amplia base de software no solo por estar basada en Arch Linux sino además por tener soporte de movida para los formatos de paquetes Snap y Flatpak.

Manjaro nos da la opción de instalar los controladores privativos para nuestro hardware y los codecs necesarios para reproducir contenido multimedia. Además, nos permite olvidarnos de tener que reinstalar cada seis meses dado que funciona con la modalidad Rolling Release de actualización continua.

KDE Neon

Entre las distribuciones que tienen la posibilidad de ser la nueva Ubuntu, sin dudas están aquellas basadas en Ubuntu que no están bajo el control de Canonical.

KDE Neon está basada en una versión estable de Ubuntu, pero incluye las últimas versiones del software del proyecto KDE. Tal vez no debería estar en esta lista, ya que solo se interesa en el software de KDE, pero por otra parte esto simplifica las cosas para los nuevos usuarios que no tienen que complicarse con la variedad de opciones.

Pop!_OS

Creado originalmente por un fabricante de computadoras para sus equipos con Linux, está basada en Ubuntu y viene con una versión personalizada de GNOME con características propias.

Pop!_OS proporciona una navegación rápida, una organización sencilla del espacio de trabajo y un flujo de trabajo fluido y cómodo.

Elementary OS

Otra distribución basada en Ubuntu. Pero, con su propio entorno de escritorio que recuerda en cierta forma al de macOS.

No trae muchas aplicaciones preinstaladas, pero desde su gestor de aplicaciones, los usuarios pueden descargar todo lo que necesiten. Varias de ellas están modificadas para encajar con el aspecto del sistema operativ

Linux Mint

Esta es la primera alternativa en la que piensan todos cuando abandonan Ubuntu. Aunque basada en ella, desde hace tiempo vienen siguiendo un camino propio incluyendo su propio escritorio (Cinnamon) y todo un ecosistema de aplicaciones diseñadas especialmente para la distribución.

Además de Cinnamon se puede utilizar el escritorio Mate y el escritorio XFCE. También tienen una distribución basada en Debian.

Soy nuevo ¿Cuál instalo?

Es algo que depende de muchos factores. Algunos son: