Qubes OS 4.1.1 ya fue liberado y llega anunciado el fin de soporte de la versión 4.0

Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión estable del sistema operativo Qubes 4.1.1, la cual es una versión que llega a consolidar todos los parches de seguridad, las correcciones de errores y las actualizaciones del sistema operativo de plantilla ascendente que se han producido desde la versión inicial de Qubes 4.1.0 en febrero.

Para quienes desconocen de Qubes OS, deben saber que este es un sistema operativo que implementa la idea de usar un hipervisor para el aislamiento estricto de aplicaciones y componentes del sistema operativo (cada clase de aplicaciones y servicios del sistema se ejecutan en máquinas virtuales separadas).

Las aplicaciones en Qubes se dividen en clases según la importancia de los datos que se procesan y las tareas que se resuelven. Cada clase de aplicación (por ejemplo, trabajo, entretenimiento, banca), así como los servicios del sistema (subsistema de red, firewall, almacenamiento, pila USB, etc.) se ejecutan en máquinas virtuales separadas que se ejecutan con el hipervisor Xen.

Al mismo tiempo, estas aplicaciones están disponibles en el mismo escritorio y están resaltadas para mayor claridad en diferentes colores de marcos de ventanas. Cada entorno tiene acceso de lectura al FS root subyacente y al almacenamiento local que no se superpone con los almacenamientos de otros entornos; se utiliza un servicio especial para organizar la interacción de la aplicación.

Principales novedades de Qubes OS 4.1.1

Esta nueva versión liberada tal y como se menciona a al inicio es una versión de actualización y sobre todo de corrección de errores de la versión anterior, aunque de los cambios que se han realizado podremos encontrar las actualizaciones de las versiones de los programas que forman el entorno básico del sistema (dom0).

Tambien se destaca que se ha elaborado una plantilla para la creación de entornos virtuales basada en Fedora 36 y en la cual tambien por defecto se propone el kernel Linux 5.15.

Ademas de ello tambien se anuncia que la versión de Qubes 4.0 llega a EOL (fin de vida útil) el 2022-08-04 (básicamente la próxima semana). Es por ello que se hace un llamado a los usuarios de esta versión de Qubes 4.0 que en cuanto cuenten con la oportunidad de actualizar a Qubes 4.1 a través del método de reinstalación limpia, lo realicen y en cuanto más rápido mejor, esto con la finalidad de evitar tener problemas a futuro.

Asi mismo, tambien los desarrolladores hacen una recomendación sobre la actualización de la versión 4.0 que se opte por saltar directamente esta nueva versión de Qubes 4.1.1.

Es importante mencionar los siguientes problemas y piensan realizar la actualización a esta nueva versión, desde la V4.0:

El script no convierte el formato de cifrado de disco LUKS1 a LUKS2 (la instalación nueva de Qubes 4.1 usa LUKS2 para el cifrado de disco, mientras que las versiones anteriores usan LUKS1).

Las primeras versiones preliminares de Qubes 4.0 (antes de R4.0-rc2) crearon una /boot/efipartición de solo 200 MB, que es demasiado pequeña para R4.1. En el caso de tal diseño de partición, es necesaria una instalación limpia.

Si el usuario ha creado algunas entradas de política de qrexec personalizadas, es posible que no se manejen correctamente en R4.1, lo que resultará en la denegación de todas las llamadas.

Se recomienda verificar si no hay errores de política qrexec en el registro después de reiniciar el sistema, usando el comando journalctl -b.

Finalmente si quieres conocer un poco más al respecto de esta nueva versión, puedes leer los detalles en la nota del lanzamiento de Qubes OS 4.1.1 en el siguiente enlace.

Descargar Qubes OS

Si quieres probar este Qubes OS puedes hacerlo descargando la imagen del sistema desde su página web oficial y en su sección de descargas la obtendrás, lo puedes hacer en el siguiente enlace.

Se requiere un sistema con 6 GB de RAM y una CPU Intel o AMD de 64 bits con soporte para las tecnologías VT-x c EPT/AMD-v c RVI y VT-d / AMD IOMMU, es deseable una GPU Intel (GPU NVIDIA y AMD no están bien probados). El tamaño de la imagen de instalación es de 5,5 GB.

Es importante recalcar que Qubes OS no solamente puede ser instalado como sistema operativo principal, sino que también brinda la posibilidad de poder probarlo en su versión Live.