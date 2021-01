Qualcomm compra Nuvia por 1400 millones de dólares

Las grandes corporaciones cada vez crecen más absorbiendo a otras empresas más pequeñas o startups. Las compras se están volviendo cada vez más frecuentes, cada vez hay gigantes que crecen de tamaño gracias a estas compras, cada vez menos jugadores en el terreno de juego. El último episodio, por el momento, ha sido la compra que ha realizado Qualcomm.

El gigante de los chips se ha ido de compras para agregar «al carrito» a la startup Nuvia. Al «pasar por caja» el movimiento se ha salido por unos 1400 millones de dólares. Un precio que bien merece la pena teniendo en cuenta de que Nuvia cuenta con experiencia en los chips ARM de alto rendimiento y que le servirá para mejorar sus Snapdragon.

Tras el episodio de la compra de Arm por parte de NVIDIA, ahora llega este otro movimiento que tampoco está libre de polémica…

Introducción

El gigante Qualcomm sorprendió a todos con la noticia e esta compra multimillonaria de la joven empresa Nuvia. La cifra que ha pagado el gigante americano ha sido de 1400 millones de dólares, precio que les vale para quedarse con los empleados de Nuvia y también con su tecnología. Algo que apuntalará futuros desarrollos de los SoCs Snapdragon.

Una suma muy importante de dinero que llama la atención si se compara con otras cifras de otras compras, ya que Nuvia es una empresa fundada en 2019, pero a pesar de su tamaño y juventud, cuenta con un gran «patrimonio» de patentes, tecnologías, e ingenieros que les resultan interesantes a Qualcomm.

No es la primera compra que hace Qualcomm, ya en el pasado hizo otras compras muy valiosas, como la división de AMD de chips gráficos y multimedia para dispositivos móviles (ATI Imageon) y que le sirvió como base para las potentes GPUs Adreno que ahora integra en sus SoCs.

Pues bien, aunque algunos medios apuntan a que simplemente servirá para mejorar los Snapdragon para móviles, lo cierto es que Nuvia no compite en ese terreno, sino que está centrada en chips para HPC, es decir, para centros de datos. Los chips Nuvia Phoenix están especialmente diseñados para ofrecer grandes prestaciones y eficiencia para servidores.

¿Entonces? Pues bien, tal vez podrían ayudar en el apartado móvil y ciertamente lo harán. Pero también estamos viendo que Qualcomm tiene miras puestas en otros sectores como los PCs y HPC. En ese caso, Nuvia sería una gran opción para ayudarles con los chips de alto rendimiento basados en Arm.

No obstante, Qualcomm ha comentado que una de las principales razones de la adquisición es la tecnología 5G. También citó las posibles mejoras de rendimiento de sus CPUs integradas en los SoCs y de la eficiencia energética para satisfacer las necesidades de la computación 5G de próxima generación.

Y no hay que olvidar que Nuvia tiene experiencia en la creación de microarquitecturas basadas en la ISA ARM, sin usar IP cores de Arm, es decir, como lo que están haciendo, entre otras, Apple con sus Apple Silicon. Eso le daría una mayor independencia a Qualcomm para desarrollar futuros núcleos para sus Snapdragon, más teniendo en cuenta que Arm ha sido comprada por NVIDIA, uno de los competidores de Qualcomm…

Recuerda que Qualcomm usa núcleos Krait y Kryo para sus Snapdragon, que no son más que versiones semicustom de los núcleos Arm Cortex A-Series, lo que no los aleja directamente de los IP cores. ¿Estarán pensando en desarrollar su propia microarquitectura basada en la ISA ARM para no depender de los IP cores? Bueno, el tiempo dirá…

Sobre Nuvia

En cuanto a esta «extraña» compañía llamada Nuvia, lo cierto es que saltaron a las noticias con sus intentos de conquistar la nube con sus chips de alto rendimiento basados en la ISA ARM, como los Nuvia Phoenix. Además, sus fundadores no son completos desconocidos…

Nuvia fue fundado por tres ex-trabajadores de Apple y que participaron en el diseño de los chips A-Series de la marca de Cupertino. Sus nombres son John Bruno, Gerard Williams y Manu Gulati. Además de estos nombres, también estuvieron implicados otros grandes conocidos del mundo Linux, como es Jon Masters (Red Hat), uno de los principales defensores de los chips ARM para el alto rendimiento.

Manu Gulati y John Bruno también cuenta con una gran experiencia fuera de Apple, como su trabajo para Google. Allí estuvieron dentro de un importante equipo de diseño y desarrollo de chips y hardware de la compañía. Con toda esa experiencia llegaron a Nuvia con la intención de revolucionar el sector de la nube con la impresionante relación rendimiento/eficiencia energética de estos diseños.

El resultado fue el Phoenix, un chip con núcleos de tamaño y consumo similar a los de los dispositivos móviles, pero con un rendimiento muy elevado. Todo gracias a pulir su propia microarquitectura capaz de implementar el repertorio de instrucciones ARM, pero sin usar núcleos licenciados por Arm.

Polémicas

Por último, no todo son cosas positivas en esta compra. También llega como alguna que otra polémica. Y es que Apple y Qualcomm han estado envueltas en una batalla legal de titanes por algunas acusaciones entre ambas compañías por algunas patentes y tecnologías.

Pero, paralelamente, Nuvia también ha tenido su trasfondo legal contra Apple. Gerard Williams, el CEO y fundador de Nuvia y ex de Apple, tiene una disputa con su anterior compañía. La de Cupertino lo acusa de reclutar a compañeros del equipo de Apple mientras aún trabajaban para Apple.

Veremos cómo se resuelve todo esto en los tribunales, más teniendo en cuenta que ahora Nuvia ha dejado de ser una startup para pasar a formar parte de la gigantesca Qualcomm, un problema para Apple de dimensiones muy superiores a lo que supnía Nuvia en su momento…