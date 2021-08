Hace muchos años, un hermano se compró un «súper ordenador» que movía un Pentium de 133mhz, 16mb de RAM y 2.4GB de disco duro. Sí, en aquel momento, aquello era un «pepino», hasta el punto de que mi maestro de informática no se creía que existiera. En la tienda, una de las cosas que vi antes de traerlo a casa era el juego Quake, que tenía la versión de prueba instalada, y se movía súper rápido. Ahora, sus creadores lo han vuelto a lanzar, pero mejorado.

Quake salió más tarde que Doom, pero los gráficos y la acción le hicieron coronarse como uno de los mejores FPS, sino el mejor, de aquella época. Lo que han hecho ahora es algo que está de moda: básicamente remasterizarlo y hacer un reboot, algo que también estamos viendo en muchos discos lanzados en los 80-90. Es noticia, pero no tendría cabida aquí si no pudiéramos jugarlo en Linux. O jugarlos, porque vamos a enseñar cómo disfrutar también de Doom en Linux.

Reintroducing Quake, the original dark fantasy FPS. This authentic, updated, and visually enhanced version of the original is available now on Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, @XboxGamePass, and PC with cross-play, free mods and missions and more!https://t.co/Sj1HjoWGun

— Quake Champions (@Quake) August 19, 2021