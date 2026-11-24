El lanzamiento de Qt Creator 21 ha tenido lugar hoy. La nueva versión incorpora un modo Profile que integra Qt Profiler y que sustituye al QML Profiler, una de las novedades principales del entorno de desarrollo. El cambio afecta a la forma en que los desarrolladores pueden revisar el rendimiento de sus aplicaciones desde la propia herramienta.

Junto a ese modo, Qt Creator 21 añade un panel de rendimiento que puntúa distintas características de una aplicación y ofrece sugerencias para corregir los hallazgos. La versión también incluye un muestreador de pila de llamadas en Windows y macOS, además de soporte para Qt Tracepoints y la apertura de trazas como documentos individuales.

Qué cambia en el modo Profile de Qt Creator 21

El nuevo modo Profile se apoya en Qt Profiler y deja atrás el QML Profiler. La herramienta presenta una visión específica del rendimiento y permite revisar los resultados desde un panel que puntúa diversas características. Esa puntuación se acompaña de sugerencias para corregir los hallazgos que aparecen durante el análisis.

Las trazas generadas pueden abrirse como documentos individuales, lo que cambia la forma de organizar la revisión de los resultados. El modo Profile también incorpora un muestreador de pila de llamadas disponible en Windows y macOS, y soporte para Qt Tracepoints dentro de este nuevo enfoque de análisis.

Depuración combinada de C++ y QML: una opción experimental

Qt Creator 21 introduce una opción experimental para usar un motor combinado de depuración de C++ y QML. Con ella se pueden generar trazas de pila combinadas, de modo que la información de ambos lenguajes queda integrada en un mismo resultado. La función se presenta como experimental, por lo que no se plantea como una capacidad cerrada dentro de la versión.

Este enfoque está relacionado con el modo Profile y con la revisión del comportamiento de una aplicación que mezcla C++ y QML. La versión incorpora así una opción para unificar la información de depuración de ambos tipos de código mediante trazas de pila combinadas.

¿A quién afecta Qt Creator 21?

La actualización está dirigida a quienes trabajan con Qt Creator como entorno de desarrollo. El modo Profile resulta relevante para tareas de análisis de rendimiento, mientras que la depuración combinada se orienta a proyectos que mezclan C++ y QML. El muestreador de pila de llamadas se limita a Windows y macOS, según la información disponible.

Para los equipos que revisan trazas, la posibilidad de abrir cada una como documento independiente permite consultar los resultados por separado. La sustitución de QML Profiler por Qt Profiler es uno de los cambios que más afecta a quienes ya utilizaban el modo de análisis anterior.

Qué se podrá hacer con las trazas y el muestreador

La versión reúne varias funciones prácticas para el análisis y la depuración. El panel de rendimiento puntúa características y ofrece sugerencias, mientras que el muestreador de pila de llamadas permite revisar la pila en Windows y macOS. Las trazas, por su parte, se abren como documentos individuales.

Fecha de lanzamiento: 23 de noviembre.

23 de noviembre. Modo Profile: integra Qt Profiler y sustituye a QML Profiler.

integra Qt Profiler y sustituye a QML Profiler. Muestreador de pila: disponible en Windows y macOS, con soporte para Qt Tracepoints.

disponible en Windows y macOS, con soporte para Qt Tracepoints. Depuración C++/QML: opción experimental con trazas de pila combinadas.

La propuesta de Qt Creator 21 se centra, en los puntos contrastados, en revisar el rendimiento y en facilitar la depuración de proyectos que combinan C++ y QML. El nuevo panel y la apertura de trazas como documentos independientes completan un lanzamiento marcado por el modo Profile y por la opción experimental de depuración combinada.