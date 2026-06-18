Ya tenemos entre nosotros la esperada actualización de Qt Creator 20, una herramienta que se ha convertido en el pan de cada día para muchísimos desarrolladores en todo el mundo. Esta nueva entrega no es un simple parche de mantenimiento, sino que viene cargada de novedades que buscan facilitar la vida a quienes se pasan horas picando código en C++ o QML, ofreciendo un entorno más robusto y adaptado a los tiempos que corren.

Lo que más está dando que hablar en los foros de programación es la integración de asistentes de inteligencia artificial, algo que parecía inevitable viendo la tendencia actual del mercado. Además de esto, el equipo de desarrollo ha querido echar un cable a los que se distraen con el vuelo de una mosca introduciendo opciones para mejorar la concentración mientras trabajamos en nuestros proyectos, algo que se agradece cuando los plazos de entrega aprietan.

Inteligencia artificial y productividad al siguiente nivel en Qt Creator 20

La gran estrella de esta versión es la extensión ACP Client, que permite interactuar con agentes de codificación inteligentes directamente desde un panel de chat en el IDE. Gracias al protocolo Agent Client Protocol, ahora es posible conectar con servicios populares como GitHub Copilot, Claude Code de Anthropic o Gemini de Google. Estos agentes no solo se limitan a dar consejos, sino que pueden analizar tu base de código, editar archivos sobre la marcha o incluso lanzar comandos de compilación por ti, lo que ahorra un tiempo precioso en tareas repetitivas.

Para los que buscan un entorno más limpio, se ha incluido el flamante Modo Zen. Al activarlo, el editor se lleva todo el protagonismo, ocultando barras y paneles innecesarios para que te centres únicamente en escribir código sin ruidos visuales. Es ideal para esos momentos de flujo creativo donde cualquier notificación o icono parpadeante te saca de la zona de concentración. Por si fuera poco, el modelo de código C++ se ha actualizado a LLVM 22.1.2, lo que garantiza una detección de errores mucho más fina y eficiente.

Nuevos horizontes en sistemas de construcción y movilidad

En el apartado técnico, la inclusión del soporte para GN (Generate Ninja) es un gran avance para quienes gestionan proyectos complejos. Además, los ajustes de CMake Presets ahora son más dinámicos y se vigilan en tiempo real para detectar cualquier cambio. Si sueles trabajar con gestores de paquetes, te alegrará saber que la configuración automática de Conan ahora es compatible con perfiles específicos de host y build, facilitando la gestión de dependencias en entornos de desarrollo profesional.

Respecto al desarrollo para dispositivos, se ha metido mano a la interfaz de edición de los manifiestos de Android, separando la gestión de iconos, pantallas de inicio y permisos para que no sea un caos. En el ecosistema Apple, el acceso al sistema de archivos en dispositivos iOS ahora es más flexible, permitiendo consultar informes de fallos y directorios de aplicaciones de forma directa. Para los que despliegan en Linux remoto, el sistema ahora se conecta automáticamente antes de ejecutar la aplicación, lo que evita tener que hacer pasos manuales pesados cada vez que queremos probar una funcionalidad.

Esta nueva numeración del IDE de Qt se consolida como una herramienta versátil que equilibra el uso de tecnologías punteras con la necesidad de un entorno de trabajo estable. Con la llegada de estas funciones, los programadores tienen a su disposición un ecosistema que entiende mejor sus necesidades tanto en el escritorio como en sistemas embebidos. Es una actualización gratuita que ya se puede descargar mediante el instalador oficial, manteniendo la filosofía de facilitar la creación de interfaces de usuario potentes y aplicaciones multiplataforma sin demasiadas complicaciones.