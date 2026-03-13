Qt Creator 19 ya está disponible y se presenta como la última entrega estable del conocido entorno de desarrollo integrado. Se trata de un IDE gratuito, de código abierto y multiplataforma, pensado para desarrolladores que trabajan en GNU/Linux, macOS y Windows, y que buscan una herramienta única para gestionar proyectos en distintos lenguajes y sistemas (consulta cómo instalar Qt Creator en GNU/Linux).

Esta actualización llega tras algo más de cuatro meses desde Qt Creator 18 e introduce varias funciones pensadas para mejorar la experiencia diaria de programación. Entre las novedades destacan un nuevo minimapa en el editor de texto, mejoras en el trabajo con dispositivos remotos, un servidor básico MCP para conectar con modelos de IA y una ampliación notable del soporte de proyectos y sistemas de construcción.

Novedades visuales en el editor de Qt Creator 19: llega el minimapa

Una de las incorporaciones más visibles de Qt Creator 19 es el nuevo «Minimap» del editor de texto. Esta función muestra una vista simplificada del contenido del documento en un lateral, de forma similar a lo que ya ofrecen otros editores avanzados. Gracias a este pequeño mapa del código, resulta más sencillo orientarse en archivos largos y detectar bloques importantes de un vistazo.

El minimapa permite disponer de una visión general del archivo mientras se hace scroll, lo que ayuda tanto para navegar rápidamente entre secciones como para identificar zonas con mayor densidad de código. Aunque se presenta como una opción adicional, puede ser especialmente útil en proyectos grandes, muy habituales en entornos profesionales donde se trabaja con bases de código amplias y equipos distribuidos, y para elegir herramienta consulta los mejores IDEs para tu distribución.

Qt Creator 19 introduce mejoras en dispositivos remotos y desarrollo distribuido

Qt Creator 19 introduce mejoras en la configuración y gestión de dispositivos remotos, un punto clave para quienes compilan y prueban sus aplicaciones fuera de su equipo local. El objetivo es facilitar la conexión, el despliegue y las tareas de construcción en máquinas externas, algo muy habitual en flujos de trabajo donde se cruzan entornos de escritorio y dispositivos embebidos.

Estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más fluida al trabajar con dispositivos remotos, reduciendo la fricción al configurar nuevos targets o cambiar entre distintas máquinas de prueba. Para muchos equipos de desarrollo, donde es frecuente combinar estaciones de trabajo potentes con hardware remoto o de laboratorio, esta actualización puede simplificar bastante el día a día.

Integración con IA mediante servidor MCP básico

Otra novedad relevante es la inclusión de un servidor básico de Model Context Protocol (MCP). Este protocolo se propone como estándar para que los entornos de desarrollo se comuniquen con modelos de inteligencia artificial y de lenguaje, como por ejemplo Claude Code y soluciones similares; versiones anteriores ya exploraron integración con IA como la compatibilidad con GitHub Copilot.

El servidor MCP de Qt Creator 19 permite a estos modelos abrir archivos, compilar, ejecutar y depurar proyectos directamente desde el IDE, actuando como un puente entre las herramientas de IA y el entorno de programación. Aunque se presenta aún en una fase básica, supone un paso hacia entornos de desarrollo donde la asistencia inteligente puede integrarse de forma más natural en tareas rutinarias como la navegación por el código, la detección de errores o la sugerencia de cambios.

Mayor compatibilidad con sistemas de construcción y lenguajes

Además de las funciones centradas en la interfaz y la integración con IA, Qt Creator 19 amplía el soporte de proyectos y sistemas de construcción. Entre las mejoras se incluye una gestión más completa para Ant, Cargo, .NET, Gradle y Swift, lo que facilita trabajar con bases de código heterogéneas dentro de un mismo entorno de desarrollo. Estas mejoras complementan las novedades del ecosistema Qt, como las introducidas en Qt 6.10.

Esta ampliación del soporte resulta especialmente útil para quienes combinan proyectos Qt con otros ecosistemas, como aplicaciones en Rust usando Cargo, servicios .NET o componentes desarrollados con Gradle y Swift. De esta forma, Qt Creator 19 se posiciona como una opción más flexible para equipos mixtos

Qt Creator 19 y el soporte para ficheros de contenedores en el árbol de proyecto

Entre los cambios menos llamativos pero prácticos se encuentra la posibilidad de mostrar archivos de configuración de contenedores de desarrollo dentro del árbol de proyecto. Esta función facilita localizar y modificar estos ficheros sin tener que salir del IDE o buscar manualmente en el sistema de archivos, recordando el soporte experimental para contenedores que ya aparecía en versiones anteriores (soporte experimental para contenedores).

Con esta integración, Qt Creator 19 se adapta mejor a los entornos de trabajo basados en contenedores, una práctica cada vez más extendida, tanto en pequeñas empresas como en grandes organizaciones. Poder gestionar estos archivos desde la misma interfaz donde se edita el código ayuda a mantener una visión más clara de la configuración del entorno de desarrollo.

En conjunto, Qt Creator 19 llega como una actualización que refuerza la usabilidad diaria del IDE, incorporando un minimapa para orientarse mejor en el código, mejoras en el trabajo remoto, un primer paso en la integración con modelos de IA a través de MCP y un soporte más amplio para distintos sistemas de construcción y contenedores. No se trata de un cambio radical, pero sí de una versión que pule y amplía el entorno de trabajo para quienes desarrollan en GNU/Linux, macOS y Windows dentro del ecosistema Qt y más allá.