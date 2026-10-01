Qt 6.12 ya está disponible como nueva versión de largo soporte (LTS) del framework multiplataforma utilizado para desarrollar aplicaciones de escritorio, móviles, sistemas embebidos y otros dispositivos. La nueva versión llega con mejoras importantes en gráficos, QML, redes, seguridad y compatibilidad con plataformas.

Además de incorporar nuevas funciones, Qt 6.12 tiene especial importancia por su condición de versión LTS. The Qt Company ofrecerá cinco años de mantenimiento, convirtiéndola en una versión orientada especialmente a proyectos que necesitan estabilidad durante largos periodos.

Qt 6.12 es una nueva versión LTS

Qt 6.12 continúa el ciclo de versiones LTS de Qt, con un periodo de mantenimiento de cinco años. La compañía destaca que estas versiones están pensadas para facilitar la planificación de proyectos que no pueden asumir actualizaciones frecuentes del framework.

La nueva LTS reúne además diferentes tecnologías que han ido desarrollándose durante los últimos años y que ahora llegan a un estado más maduro.

Canvas Painter sale de la fase experimental

Una de las principales novedades gráficas es que Qt Canvas Painter abandona su condición de Technology Preview y pasa a ser un módulo mantenido oficialmente.

Se trata de un motor de dibujo 2D acelerado mediante GPU que proporciona una API imperativa disponible tanto desde C++ como desde QML. Qt también incorpora un nuevo tipo Canvas2D para QML, inspirado en el elemento Canvas de HTML. Esta última tecnología continúa en fase de Technology Preview.

Canvas Painter también puede utilizarse como backend de renderizado para Qt Graphs, algo especialmente interesante en aplicaciones que manejan grandes cantidades de datos que cambian continuamente.

Hot Reload llega directamente al motor QML

Qt 6.12 incorpora Hot Reload para QML directamente en el motor de QML. Los desarrolladores pueden modificar una interfaz mientras la aplicación está ejecutándose y visualizar los cambios sin tener que reiniciar continuamente el programa.

La función está integrada con Qt Creator y también puede utilizarse desde la línea de comandos mediante `qmlpreview`. El objetivo es acelerar especialmente el desarrollo y ajuste de interfaces creadas con Qt Quick.

StyleKit busca unificar las interfaces

Otra incorporación es StyleKit, disponible actualmente dentro de Qt Labs. Su objetivo es facilitar la creación de estilos coherentes en aplicaciones que combinan Qt Widgets y Qt Quick.

La propuesta permite definir mediante QML elementos comunes del diseño y facilita la creación de diferentes temas, incluyendo variantes claras, oscuras y de alto contraste. Al estar todavía en Qt Labs, su API puede cambiar durante su desarrollo.

Más mejoras para gráficos y modelos de datos

Qt Graphs recibe nuevas posibilidades para gráficos 2D, incluyendo ejes logarítmicos, mayor personalización de las etiquetas y controles integrados para zoom y desplazamiento. El nuevo backend basado en Canvas Painter permite además utilizar renderizado acelerado para determinados escenarios con datos dinámicos.

Por su parte, QRangeModel incorpora ordenación integrada, búsquedas más rápidas, mayores posibilidades para arrastrar y soltar elementos y nuevas opciones de personalización.

QtGrpc mejora el uso de la red

El módulo QtGrpc incorpora mejoras destinadas a reducir el consumo de red. Entre ellas se encuentra la compresión de mensajes en el cliente y la posibilidad de establecer límites para el tamaño de los mensajes recibidos.

Estas funciones permiten controlar mejor el comportamiento de aplicaciones que utilizan gRPC para comunicarse con servicios remotos.

HarmonyOS se convierte en plataforma LTS

Qt 6.12 añade soporte oficial de HarmonyOS como plataforma LTS, ampliando el número de ecosistemas en los que Qt ofrece garantías de mantenimiento a largo plazo.

La plataforma de Huawei tiene presencia en dispositivos que van desde productos IoT y automóviles hasta ordenadores y tabletas.

Qt 6.12 presta más atención a la seguridad y al CRA

La seguridad ocupa también un lugar destacado en Qt 6.12. The Qt Company afirma que esta versión se publica sin vulnerabilidades conocidas explotables y con nuevas medidas para mejorar la gestión de vulnerabilidades, las actualizaciones de dependencias y la seguridad del framework.

En su edición comercial, Qt 6.12 también incorpora elementos destinados a facilitar el cumplimiento del Cyber Resilience Act (CRA) de la Unión Europea. La propia compañía aclara que esto no convierte automáticamente en conformes al CRA a todos los productos desarrollados con Qt, ya que cada fabricante debe cumplir sus propias obligaciones.

Qt 6.12: una LTS con importantes cambios para desarrolladores

Qt 6.12 no se limita a corregir errores: reúne nuevas herramientas gráficas, mejoras en QML y redes, una nueva plataforma LTS y cambios relacionados con la seguridad. Para proyectos que buscan una base estable durante varios años, la llegada de esta nueva LTS marca uno de los lanzamientos importantes del ciclo actual de Qt.