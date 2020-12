Hace escasos minutos, Lars Knoll ha hecho oficial el aterrizaje de Qt 6.0. Se trata del último lanzamiento mayor de este «toolkit» o librerías multiplataforma del que estamos más acostumbrados a leer en el mundo Linux, pero también está presente en otros sistemas de escritorio, como Windows 10 o macOS, y móviles, como iOS y Android. Siendo una actualización de cambio de número no se puede esperar otra cosa más que llegue con cambios importantes, y parece que cumple con las expectativas.

Hay que tener en cuenta que se trata de la primera versión de una serie, y esto se traduce en que no todo el trabajo está hecho. Por ejemplo, aún faltan por portar algunos módulos de Qt5 a Qt6, algo que harán en un futuro, no se sabe si en la v6.1 o la v6.2. Entre estos módulos encontramos algunos como Qt Multimedia, Qt Bluetooth o Qt Virtual Keyboard, por lo que Qt Company reconoce y quiere dejar claro que Qt 6.0 no está tan maduro como el actual Qt 5.15.

Novedades más destacadas de Qt 6.0

Ahora se requiere C++17.

Se han actualizado las librerías y APIs principales.

Nueva arquitectura de gráficos. Aunque OpenGL aún existe, se han salido de QtGui en el módulo QtOpenGL y han añadido un nuevo módulo llamado QtShaderTools para tratar con los diferentes lenguajes de sombreado de esas APIs de una manera multiplataforma.

Nuevos QT Quick 3D y Qt 3D, lo que mejora las capacidades 3D.

Interfaz con la funcionalidad específica de la plataforma.

El paquete de Qt 6 es mucho más pequeño.

Qt 6.0 es un punto de partida para la próxima generación de Qt. Aún no tiene tantas funciones como 5.15, pero llenaremos los vacíos en los próximos meses. Hemos realizado un trabajo muy importante para sentar las bases de la próxima versión de Qt. Es posible que muchos de esos cambios no sean visibles de inmediato, pero creo firmemente que ayudarán a mantener la competitividad de Qt en los próximos años.

Qt 6.0 ya está disponible y se puede descargar desde este enlace, pero personalmente recomendaría no instalarlo a no ser que se sea desarrollador o hasta que nuestra distribución Linux nos lo ofrezca como actualización.