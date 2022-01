QPrompt: un teleprompter para tu Linux

QPrompt no es uno de esos programas para GNU/Linux que todos conocen. Pero es bastante interesante y, con la pandemia, puede que tenga aún más utilidad. Se trata de un software para implementar un teleprompter en tu distro. Así podrás tener el texto o el guion que necesitas para tus presentaciones, para tus charlas, para las clases por videollamada, etc.

Es muy fácil de usar, y funciona de forma excelente. Además, tiene multitud de ajustes para que el texto vaya corriendo a la velocidad que desees, para la opacidad para que puedas verlo bien, cambio de colores, fuente, retroceder o avanzar, o agrandar el tamaño del texto de forma rápida. Todo desde su sencilla interfaz gráfica.

¿Qué es un teleprompter?

Un teleprompter es un dispositivo con una pantalla en la que se muestra o se proyecta texto, pistas, palabras clave, etc. La idea es ayudar al orador a encontrar el contenido que debe ir diciendo en su discurso, para no olvidarse de nada, y para tener las ideas más claras. Lo usan muchos presentadores de televisión en las noticias, políticos en sus discursos, etc.

En casa, con el teletrabajo y los estudios a distancia, también puede serte de gran ayuda. Con Qprompt podrás tener un teleprompter en tu distro (aunque también está disponible para varias plataformas, también Android), en el que poder tener un guion para tus discursos, presentaciones, etc.

Características de QPrompt

En cuanto a las características QPrompt, este software destaca por:

Es de código abierto.

Totalmente gratuito.

Multiplataforma (Windows, macOS, Linux, Android).

Implementa un práctico teleprompter.

Ofrece una experiencia fluida, sin retrasos.

Marcadores de transparencias.

Soporte para modo espejo.

Opción para usar y editar las fuentes del texto.

Soporta lenguajes RTL, es decir, que escriben de derecha a izquierda, como el árabe.

El paquete está disponible en 182 idiomas.

Tiene temporizador para el inicio.

Cuenta atrás.

Control de movimiento.

Soporte multipantalla.

Cómo instalar Qprompt en Linux

Instalar Qprompt en Linux es tarea fácil. Tan solo tienes que elegir el tipo de paquete adecuado en tu caso y descargarlo. Por ejemplo, para Linux tienes:

Snap

DEB

AppImage

Quizás la mejor opción y más genérica para todas las distros sea la última. Descarga el paquete AppImage, dale permiso de ejecución, y haz doble clic sobre él…

Descargar QPrompt – Sitio de GitHub