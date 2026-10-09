Q4OS 6.10 Andromeda llega con Debian 13.7 y Linux 6.12.111

Q4OS 6.10 «Andromeda» ya está disponible. Publicada el 8 de octubre de 2026, esta actualización de la distribución Linux basada en Debian incorpora nuevas imágenes de instalación, actualizaciones de seguridad y mejoras en sus entornos de escritorio KDE Plasma y Trinity. La versión se basa en Debian 13.7 y utiliza el kernel Linux 6.12.111.

La actualización mantiene el enfoque de Q4OS en ofrecer un sistema ligero, estable y adaptable a diferentes equipos. Además de actualizar los componentes de Debian, introduce cambios propios en las herramientas de configuración, simplifica las imágenes de instalación y mejora la experiencia de conexión a redes inalámbricas durante el primer inicio.

Debian 13.7 y Linux 6.12.111, el corazón de Q4OS 6.10

Q4OS 6.10 se basa en Debian 13.7 «Trixie» e incorpora el kernel estable Linux 6.12.111, frente a la versión 6.12.107 utilizada por Q4OS 6.9. También incluye las actualizaciones de seguridad y las correcciones acumuladas desde el lanzamiento anterior.

La distribución conserva su enfoque LTS: la rama Q4OS 6 Andromeda está diseñada para ofrecer estabilidad y mantenimiento prolongado, por lo que esta actualización no supone un cambio de generación, sino una puesta al día de la versión estable.

KDE Plasma deja atrás los paquetes de Trinity

Uno de los cambios más relevantes afecta a la edición con KDE Plasma. Q4OS 6.10 elimina de esta edición los paquetes de Trinity Desktop Environment (TDE) y TQt que ya no son necesarios para el funcionamiento de Plasma.

Las herramientas propias de Q4OS para el escritorio Plasma utilizan ahora interfaces basadas en Qt 5, mientras que Trinity conserva sus componentes específicos. Ambos entornos pueden instalarse conjuntamente si el usuario lo necesita, pero la instalación de Plasma ya no incluye de partida paquetes heredados que no utiliza.

Herramientas adaptadas a cada escritorio en Q4OS 6.10

La herramienta Q4OS Setup, utilizada para instalar y configurar aplicaciones, se divide en dos interfaces: una para Trinity y otra basada en Qt 5 para KDE Plasma. El objetivo es ofrecer una integración más coherente con cada entorno gráfico.

También se renueva el asistente de conexión Wi-Fi. La nueva herramienta está disponible tanto en Trinity como en Plasma y sustituye al anterior diálogo, que estaba limitado al entorno Trinity. De este modo, los usuarios pueden configurar su conexión inalámbrica desde el primer inicio con independencia del escritorio elegido.

Imágenes de instalación más ligeras

Q4OS 6.10 simplifica los medios de instalación en vivo. Las imágenes incluyen ahora el perfil de escritorio Basic y los componentes necesarios para la sesión en vivo, como el instalador, un navegador web, Q4OS Imager, fuentes CJK, herramientas para máquinas virtuales y paquetes de idiomas.

La limpieza elimina componentes sobrantes que podían permanecer en las imágenes, como bibliotecas antiguas de KDE Frameworks en Trinity y determinados estilos de ventanas heredados. El resultado son medios de instalación más ajustados a los componentes que realmente necesita cada edición.

Otros cambios de configuración

El menú de arranque de la sesión en vivo incorpora una opción de seguridad gráfica que inicia el sistema con el parámetro nomodeset . Está pensada para equipos en los que el controlador gráfico impide iniciar correctamente el entorno visual.

Además, Q4OS activa Num Lock durante el primer arranque en ordenadores de sobremesa y portátiles con teclado numérico, mientras que lo mantiene desactivado en equipos pequeños. En los repositorios también se ajusta la oferta de Firefox para sistemas de 32 bits, donde Mozilla ya no publica versiones actuales del navegador: Q4OS 5 para i386 ofrece Firefox ESR de Debian en su lugar.

Actualización disponible para los usuarios

Q4OS 6.10 Andromeda ya se puede descargar desde la página oficial del proyecto. Las instalaciones existentes reciben las actualizaciones a través de los repositorios habituales, sin necesidad de reinstalar el sistema únicamente para incorporar los nuevos paquetes.

Con esta versión, Q4OS refina su edición basada en Debian 13, mejora la separación entre Plasma y Trinity y simplifica la instalación inicial. Los cambios están dirigidos especialmente a mantener un sistema estable y fácil de configurar, sin alterar la base de Andromeda.