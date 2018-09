Pursim anuncia protección contra manipulación de portátiles

La famosa firma Purism ha anunciado una nueva llave de seguridad llamada Librem Key, que tanto se esperaba por parte de la comunidad. Se trata de un pendrive con el que mejorar la seguridad de nuestros equipos portátiles y que está disponible para su compra como la primera y única tarjeta inteligente basada en OpenPGP que se ofrece en el mercado, una solución de seguridad innovadora que ofrecerá protección durante el arranque del sistema para detectar la manipulación (Head-firmware-integrated tamper evident).

Los desarorlladores de Purism no han estado solos, sino que han realizado este proyecto en asociación con Nitrokey. Si no lo conoces, se trata de una empresa conocida por fabricar llaves USB de código abierto para permitir encriptar de forma segura y firmar datos en equipos portátiles. Y ahora el resultado de la asociación ha sido el Purism Librem Key dedicado a usuarios de portátiles de la firma bajo la marca Librem que seguro conocerás.

Este dispositivo de seguridad para el arranque evitará la manipulación de los equipos portátiles de la firma Purism, y son capaces de almacenar claves de hasta 4096 bits RSA y ECC de 512 bits, así mismo como generar de forma segura nuevas claves directamente desde el dispositivo. Este dispositivo se integra bien con el proceso de boot o arranque de los portátiles para un inicio seguro en las últimos modelos Librem 13 y 15.

Con el dispositivo, los usuarios de los portátiles de Purism podrán comprobar si alguien ha manipulado su equipo o software durante el arranque. Aprovechando el chip TPM, el pincho USB parpadeará con luz verde si el equipo no ha sido manipulado, por lo que el usuario debe confiar en el sistema. En cambio, si ha sido manipulado la luz que verá será roja. Sincreamente me parece algo, quizás no infalible, pero sí intersante que espero que se extienda a más equipos y no solo a los de Purism…