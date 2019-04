Purism reforzará la seguridad de sus teléfonos por medio de un VPN

Parece que cada día que pasa, usuarios y compañías entendemos lo importante que es la privacidad. Esta semana, Cloudflare ha anunciado el lanzamiento de WARP, un VPN para dispositivos móviles gratuito que nos permitirá navegar con total seguridad. Esto es algo que quiere hacer por defectobasados en Linux. Esto será posible gracias a la sociedad de la compañía con Private Internet Access.

Private Internet Access (PIA) es una de las referencias a nivel mundial en cuanto a VPN se refiere, y lo es por soportar tecnologías VPN como OpenVPN, PPTP, L2TP/IPsec y SOCKS5. Purism se ha convertido en la primera compañía en asociarse con Private Internet Access para ofrecer sus servicios por defecto.

Librem 5, el primer smartphone de Purism con el VPN de PIA

Purism integrará los servicios VPN de Private Internet Access por defecto en su sistema operativo PureOS, un sistema basado en Debian. PureOS también viene instalado por defecto en ordenadores de la compañía como Librem 13 o Librem 15. El primer teléfono en usar estos servicios será en Librem 5, un dispositivo cuyo lanzamiento está programado para el tercer trimestre de 2019.

Pero como usuario que ha estado buscando VPNs de calidad en las últimas semanas, a mí me queda una duda: ¿significa esta sociedad que los dispositivos de Purism podrán hacer uso de los servicios VPN de Private Internet Access gratuitamente? Es algo que no mencionan en la nota informativa de PIA ni en la de Purism, pero lo más probable es que así sea. De lo contrario, esta sociedad no tendría mucho sentido.

Para usuarios que quieran usar los servicios VPN de Private Internet Access, su precio es de poco menos de 10€ un més, 6€/mes bajo suscripción o algo menos de 4€/mes si elegimos un suscripción de dos años. ¿Qué te parece que Purism vaya a incluir los servicios de PIA a sus teléfonos?