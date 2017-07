Puppy Linux Quirky 8.2, una nueva versión de una distribución ligera

El desarrollador Barry Kauler ha informado recientemente de la disponibilidad de una nueva versión de Puppy Linux Quirky. Esta versión se ha llamado Puppy Linux Quirky 8.2 y al igual que en versiones anteriores, la distribución se sigue basándose en Ubuntu LTS. En esta ocasión la nueva versión utiliza como base Ubuntu 16.04.2 LTS, la última gran actualización de la versión LTS de Ubuntu.

Y aprovechando esta actualización, el equipo de Puppy Linux ha aprovechado para actualizar el resto de software de la distribución y hacer que sea más ligera que antes si cabe.

Puppy Linux Quirky 8.2 incorpora el soporte AUFS, un soporte que hace que se olvide de OverlayFS. El kernel de Linux llega a la versión 4.11.11, una versión bastante estable aunque no la última que existe del kernel. El escritorio utilizado sigue siendo el gestor de ventanas JWM acompañado del gestor de archivos PcmanFM. Esta opción es la más ligera que existe pero también la que menos personalización admite.

Algunos programas han sido eliminados de la distribución como VLC, el reproductor multimedia, este ha sido reemplazado por Xine, un reproductor más ligero si cabe. Mozilla SeaMonkey llega a la versión 2.48b1, una versión estable de esta alternativa a Mozilla Firefox.

Puppy Linux Quirky 8.2 es una versión actualizada de la distribución, que no solo añade nuevas funciones sino que también corrige bugs y problemas que se han encontrado en la distribución y en Ubuntu 16.04, por lo que es recomendable actualizar a esta versión si utilizamos Puppy Linux. Esta distribución la podéis conseguir a través de su web oficial, sin embargo, si tenéis Puppy Linux Quirky 8.1, aún no podéis tener esta versión en vuestro ordenador pues aún no se ha subido a los repositorios oficiales de la distribución. Actualmente están trabajando en subir la nueva versión para actualizar Puppy Linux Quirky sin tener que borrar el equipo.

Puppy Linux es una distribución ligera, posiblemente la más ligera que existe y la más activa, pues existen algunas más ligeras pero no tan activas como Quirky.