PUBG: ya aclaman una versión para Linux del videojuego que arrasa

PUBG (Player Unknown’s Bttle Grounds) es un título del que se está hablando mucho y que ha sido todo un éxito. Ya existen miles de jugadores enganchados a este videojuego de acción que implementa algunas interesantes novedades frente a los clásicos shooters.Y el éxito ha hecho que no se hagan esperar los primeros comentarios en los foros de la comunidad en Steam pidiendo que se desarrolle una versión para Linux, ya que se encuentra disponible para Windows, iOS, Android, Xbox, pero no para la plataforma del pingüino aún…

Estaremos atentos a las futuras noticias y novedades que consigamos, como la contestación de algún desarrollador informando si tienen planes o no de atender las peticiones de los usuarios que lo reclaman para sus distros. Desde luego que PUBG promete mucho y sería bastante bueno tenerlo en nuestros sistemas también. Por el momento ya hay algunos usuarios que han intentado instalarlo desde WINE con algunos problemas y otros que han conseguido correrlo en máquinas virtuales Windows, aunque esto no es lo más óptimo ni mucho menos.

Para los que aún no conozcan el videojuego, sus gráficos son excelentes, un videojuego al más puro estilo Far Cry y similares, donde se presentan algunas novedades frente a los típicos shooter como he dicho. Se puede jugar en red contra otros contrincantes, concretamente serán 100 los luchadores que sean tirados en paracaídas a una isla y donde podrán conseguir recursos para fortificarse y combatir contra el resto hasta que solo quede uno. Es decir, mezcla los ingredientes de un shooter, con un videojuego de supervivencia y además con las ventajas del modo multijugador para jugar en red.

Hasta aquí te puede parecer muy normal, pero hay otra novedad. Y es que el mapa del videojuego comienza siendo enorme. Pero con forme va pasando el tiempo, el mapa se va reduciendo de forma aleatoria para ir dejando cada vez menos espacio para todos los jugadores y obligar a que tengan contacto entre ellos y luchen. Sí, exacto, el mundo digital en el que estás sumergido cada vez será más pequeño, así que la apacible vida lejos de tus contrincantes se terminará convirtiendo en una jaula de grillos en poco espacio hasta que seas el vencedor.