El proyecto Ataribox está oficialmente pausado!!!

Ataribox se presentaba como un proyecto para todos aquellos nostálgicos que querían recuperar esa esencia de las máquinas clásicas de Atari y los videojuegos clásicos con un toque moderno. La Ataribox no era más que una videoconsola moderna con hardware más que decente con chips de AMD y un sistema operativo basado en Linux sobre el que se podrían ejecutar tanto videojuegos clásicos como otros videojuegos nuevos creados específicamente para ella. Nada de gráficos extraordinarios y de última generación, sino una consola pensada para todos los que les gustaban los juegos del pasado y tener esta videoconsola con un diseño vintage en casa.

Hace unos días se anunciaba que ya se podía realizar el pago para realizar pre-pedidos de esta consola y así asegurarse de que la tendríamos reservada cuando finalmente salga a la venta. Pero ahora nos dan un golpe y parece que el proyecto ha sido pausado de forma oficial. Tras el lanzamiento en IndieGoGo para financiar esta consola mediante el crowdfounding, ahora se ha pausado según aparece en esta página. Lo cierto es que la fecha para la campaña de pre-pedidos se ha retrasado y es algo que parecía casi obvio analizando los pocos detalles que habían dado los encargados de este proyecto…

Pero la falta de datos no es lo único que preocupa a los aficionados que están pendientes de este proyecto, sino que ahora esté pausado incluso antes de que haya comenzado. Los desarrolladores de esta Ataribox han lanzado notificaciones en las que dicen que se ha pausado el lanzamiento en IndieGoGo porque necesitan más tiempo para crear la plataforma y el ecosistema de la comunidad Atari no estaba preparado tan pronto. No obstante parece que no la van a anular ni mucho menos, ya que alegan que para ellos la producción de Ataribox es muy importante y quieren tener un producto por el que merezca la pena esperar.

Han puesto en marcha un plan de lanzamiento actualizado y próximamente se dará más información detallada, así que estaremos atentos a ver qué nos cuentan. Así es el mensaje que rezaba en todos aquellos que hayan consultado sobre esta videoconsola. No obstante, a pesar de las palabras de optimismo, muchos son los que piensan que este es el final de la Ataribox y que probablemente no aparezca como se prometió, sino que sea cancelada y no veamos nunca esta interesante máquina.