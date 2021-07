Aunque yo no hago nada de lo que preocuparme demasiado en redes, hace tiempo que tengo instalado en Manjaro, Kubuntu, Android y iOS ProtonVPN. Para dispositivos móviles siempre ha estado disponible la app, y para Windows también, pero no podíamos usarla en Linux y teníamos que confiar en la versión de línea de comandos. En los repositorios oficiales de Manjaro apareció recientemente la app con interfaz de usuario, pero no ha sido hasta hoy que la compañía ha hecho oficial su lanzamiento.

La noticia, que se han encargado de enviar por correo a todos los usuarios de ProtonMail, es que ahora podemos usar el software VPN con la app con interfaz de usuario. Hasta ahora, aunque en AUR (Arch Linux) había algo desde hacía un tiempo, teníamos que abrir un terminal, escribir un comando, elegir una VPN a de entre 3 países, o más para los usuarios de pago, y conectarnos. Ahora podremos hacer eso con el ratón.

ProtonVPN ya cuenta con interfaz gráfica también en Linux

Para instalar ProtonVPN podemos hacer lo que se explica en la página web oficial, que podríamos resumirlo de la siguiente manera:

Debian/Ubuntu/Linux Mint/MX Linux/Kali Linux y se supone que cualquier sistema basado en Debian o Ubuntu: se descarga e instala el paquete DEB. Eso nos instalará también el repositorio para actualizaciones futuras.

Fedora: se descarga e instala el paquete RPM para que instale software y repositorio.

Arch Linux/Manjaro y sistemas basados en Arch: está disponible en AUR. Si tenemos Pamac instalado, sólo tenemos que buscar «protonvpn», darle a instalar, luego a Aceptar, poner la contraseña y aceptar para que instale software y dependencias.

Y su funcionamiento es muy sencillo. A diferencia de la versión CLI que había que ponerle nuestra «key», en la app de ProtonVPN basta con poner nuestro usuario y contraseña y luego hacer clic en «Quick connect» o elegir un servidor. Probablemente veamos que el WiFi se desconecta, pero, aunque el icono no lo indique así, estaremos conectados a internet.

Dada la noticia, tenemos que recordar algo sobre los VPN: si lo que queremos es privacidad y seguridad real, merece la pena suscribirnos a uno de pago. Los gratuitos son, además de más lentos, menos seguros. Nos pueden valer para saltarnos algún geobloqueo, pero poco más. Si eso es lo que necesitáis, ProtonVPN es una de las mejores opciones, y más ahora que ya hay interfaz de usuario de manera oficial para Linux.