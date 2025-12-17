Proton ha dado otro paso para ofrecer una versión de líneas de comandos para distribuciones con base Linux. A principios de noviembre lanzaron paquetes para Debian y Fedora de ProtonVPN CLI, y ahora también está disponible en distribuciones con base Arch (la imagen de cabecera es de Ubuntu, por aprovecharla). Con este movimiento, ya estaría cubierta la mayor parte de la demanda, ya que Arch se usa mucho en derivadas como Manjaro, EndeavourOS y otras.

En cuanto a las nuevas funciones, no hay mencionada ninguna, pero sí qué está por llegar: P2P, TOR, y Secure Core para las conexiones, así como la posibilidad de ver todas las ciudades y países disponibles en nuestro plan. Ahora bien, en mi opinión personal, sigue sin parecerme la mejor opción, y explico mis motivos.

ProtonVPN CLI es un paquete pequeño, pero requiere muchas dependencias

ProtonVPN CLI es un paquete muy pequeño, pero no puede funcionar por sí solo. Requiere cerca de 30 paquetes más cuando tratamos de instalarlo en Manjaro, mi sistema operativo para el día a día. Llegados a este punto, uno debe valorar si le merece la pena tener tantos paquetes extra o no. Yo veo tres posibilidades, contando la que ofrece ProtonVPN CLI:

Opción nativa del sistema. Yo suelo decantarme por usar ProtonVPN directamente en los ajustes de redes de KDE, disponible también en GNOME y escritorios que beban de los dos anteriores. Se puede bajar un perfil, instalarlo y activar la VPN desde la bandeja del sistema. El problema que nos podemos encontrar aquí es que las reconexiones no son tan fiables, pero a mí me suele valer. ProtonVPN GUI en paquete flatpak. Hay un paquete flatpak de ProtonVPN con interfaz, pero no es oficial . Dicha interfaz está en GTK, y funciona perfectamente. No hay problemas de conexiones porque es una versión comunitaria creada a partir de la versión oficial. Lo malo del paquete flatpak es que también instala unas pocas dependencias para plataforma. No es un problema si ya se usan varias apps flatpak, porque probablemente esas dependencias ya estén instaladas. ProtonVPN CLI. La tercera opción es usar la versión para líneas de comandos. Cuando implementen todas las funciones, es probable que sea lo que mejor funciona, y si necesitamos algo realmente fiable que consuma pocos recursos, el precio a pagar de las dependencias no debería ser muy elevado.

Cada uno debe saber qué le conviene. Yo de momento me quedo con la primera opción, pero está bien ver como los desarrolladores nos cuidan no sólo con software para nosotros, sino para los que también preferimos tirar de terminal.