ProtonVPN: una buena VPN para Linux

Si estás buscando una buena VPN para tu distribución GNU/Linux y que también te sirva en tus dispositivos móviles Android, deberías considerar ProtonVPN. No solo porque Proton, a diferencia de algunos proveedores de este tipo de red virtuales privadas, sí que tiene un cliente con GUI para Linux, lo cual facilita mucho las cosas a aquellos usuarios que no se llevan demasiado bien con el terminal y no desean estar ejecutando comandos para activar o desactivar la VPN. Además, esos clientes basados en CLI terminan siendo un incordio en algunas ocasiones, y finalmente sueles terminar haciendo un script para activar, desactivar o elegir los servidores que quieres de forma más automatizada.

Pues bien, todo eso se terminó con ProtonVPN. Si quieres un cliente de comandos lo tienes, pero también lo tienes en modo gráfico como en el resto de sistemas operativos. Además, es muy fácil de utilizar, y tan solo tendrás que elegir el servidor o país donde deseas conectarte, pulsar un botón, y listo, tendrás toda la protección de ProtonVPN en tu red, con IP oculta y tráfico cifrado, así como pudiendo evitar algunas restricciones por áreas geográficas o censura.

Pero como he comentado, la app cliente con GUI no es el único motivo para elegir ProtonVPN, hay otros:

Está afincado en Suiza, en territorio europeo y con leyes de privacidad de este país que siempre se ha caracterizado por su neutralidad. GUI para Linux, para activar, desactivar o gestionar la VPN de forma sencilla en Linux. App cliente también para otros sistemas operativos, como los de dispositivos móviles iOS y Android. Posibilidad de instalar en un router, para proteger todos los dispositivos conectados a él. Precios razonables que van desde el servicio Gratis, hasta planes como el Basic de 4€/mes, Plus de 8€/mes y Visionary de 24€/mes. Y si contratas por 1 o 2 años, tienes descuentos de hasta el 33%. Posee una gran velocidad (hasta 10 Gbps). Más de 1700 servidores distribuidos en 63 países. Cifrado seguro de grado militar. Con algoritmo AES-256, intercambio de claves RSA de 4096 bits, y HMAC con SHA384. Hasta 10 conexiones simultáneamente según el plan elegido. Política de no registros para mayor privacidad. Soporte para descargas P2P, BitTorrent, etc. Bloqueo de anuncios con tecnología NetShield. Soporte para servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, etc. Secure Core, una tecnología que aporta aún mayor seguridad. Se puede usar VPN sobre Tor. Uso de protocolos VPN seguros como OpenVPN, IKEv2, WireGuard. Los pocos datos que almacena en los servidores están cifrados al completo, para mayor anonimato y privacidad.

Más información – Web oficial