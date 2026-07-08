Proton 11 ya está disponible de forma oficial como la nueva gran versión de la capa de compatibilidad de Valve para ejecutar juegos de Windows en Linux y SteamOS. Tras varios meses de desarrollo y distintas versiones beta, el proyecto alcanza su lanzamiento estable incorporando soporte para más juegos, numerosas correcciones de errores y mejoras que benefician tanto a Steam Deck como a los usuarios de Linux de escritorio.

Desde su lanzamiento en 2018, Proton ha cambiado por completo el panorama del gaming en Linux al permitir ejecutar miles de juegos de Windows con apenas unos clics. Esta nueva versión continúa esa evolución, refinando la compatibilidad con un amplio número de títulos y mejorando la experiencia general sin necesidad de configuraciones adicionales.

Proton 11 amplía la compatibilidad y mejora la experiencia de juego

Una de las principales novedades de Proton 11 es la incorporación de soporte oficial para numerosos juegos que hasta ahora requerían Proton Experimental o presentaban problemas de funcionamiento. Entre los títulos que pasan a ser compatibles se encuentran Resident Evil, Resident Evil 2, Dino Crisis, Dino Crisis 2, Breath of Fire IV, Gothic Classic, Deadly Premonition: The Director’s Cut, SHOGUN: Total War, Warhammer: Vermintide 2, Unknown Faces y X-Plane 12, entre otros.

Además de ampliar la lista de juegos compatibles, Proton 11 incorpora una gran cantidad de correcciones específicas para títulos ya soportados. Valve ha trabajado en solucionar bloqueos, problemas gráficos, errores relacionados con el audio, incompatibilidades con determinados lanzadores y otros fallos que afectaban a distintos juegos de Steam.

La nueva versión también actualiza varios de los componentes internos sobre los que se basa Proton, incluyendo mejoras heredadas de Wine y de otras tecnologías utilizadas por el proyecto. Estas optimizaciones permiten ofrecer una mayor estabilidad y mejorar la compatibilidad con juegos recientes y clásicos sin que los usuarios tengan que realizar ajustes manuales.

Como ocurre en cada gran lanzamiento, Proton 11 también incluye numerosas mejoras de rendimiento y tareas de mantenimiento del código. Aunque muchas de ellas pasan desapercibidas para el usuario final, contribuyen a reducir errores, optimizar la ejecución de juegos y sentar las bases para futuras versiones de la capa de compatibilidad.

Valve recomienda utilizar Proton 11 como versión predeterminada para la mayoría de juegos compatibles, dejando Proton Experimental para probar funciones que todavía se encuentran en desarrollo. De esta forma, los usuarios disponen ahora de una base mucho más madura y estable para disfrutar de su biblioteca de juegos de Windows tanto en Steam Deck como en cualquier distribución Linux compatible con Steam.