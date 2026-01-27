La nueva versión Proton 10.0-4 ya está disponible para los usuarios de Steam en Linux y Steam Deck, y llega con una buena tanda de mejoras pensadas para quienes quieren seguir jugando a títulos de Windows sin abandonar su sistema operativo. Esta actualización se centra tanto en ampliar el catálogo de juegos compatibles como en pulir fallos que estaban lastrando la experiencia en determinados equipos.

En Europa y España, donde el uso de Steam Deck y distribuciones Linux como sistema principal para jugar va poco a poco ganando terreno, Proton 10.0-4 supone un paso más en esa transición: más juegos que arrancan sin trucos, menos avisos de drivers gráficos, mejoras en mandos y correcciones de regresiones que habían roto algunos títulos en versiones anteriores.

Qué es Proton 10.0-4 y por qué importa a los jugadores de Linux

Proton es la capa de compatibilidad de Valve basada en WINE que permite ejecutar juegos pensados para Windows en sistemas Linux, incluida la Steam Deck. La serie Proton 10 se apoya en Wine junto a otros componentes adicionales para traducir llamadas de DirectX y otras tecnologías al entorno Linux, todo ello integrado en Steam Play.

La actualización 10.0-4 corresponde a una versión estable dentro de la rama Proton 10. Esto significa que muchas de las funciones y parches que antes solo estaban accesibles mediante Proton Experimental pasan ahora al canal recomendado para el usuario medio, con menos riesgo de sorpresas y un comportamiento más consistente en la mayoría de equipos.

Nuevos juegos que ahora funcionan en Proton estable

Uno de los cambios más visibles de Proton 10.0-4 es que una serie de títulos que hasta ahora requerían usar Proton Experimental pasan a ser plenamente jugables con la versión estable. Esta novedad es especialmente relevante en Steam Deck y en PCs con Linux en Europa, donde muchos usuarios prefieren mantener un perfil más conservador y no estar cambiando de rama para cada juego.

Entre los nuevos juegos marcados como compatibles en Proton 10.0-4 aparecen propuestas tanto tradicionales como de realidad virtual, además de títulos free-to-play y experiencias más nicho. Todos ellos ya se habían podido probar antes, pero ahora se integran en la configuración estándar de Proton:

Surgeon Simulator: Experience Reality

Changeling VR

Summoners War: RUSH

Quantum Threshold

REACH

Fellowship

Metal Slug: Awakening

The Obsessive Shadow

Drop Dead: The Cabin

Zero Caliber 2 Remastered

Lost Memories 3 Side Stories

Death by Scrolling

Stellar Reach

Girls’ Frontline

Modules

Distant Worlds 2

懒人修仙传2

Ring Runner: Flight of the Sages

Chronology

En todos estos casos, la diferencia práctica para el jugador es que ya no necesita activar Proton Experimental manualmente: basta con usar Proton 10.0-4 para que el juego arranque en Linux en condiciones similares a las de Windows, siempre con las particularidades de cada título y consultando la lista de videojuegos compatibles con Linux.

Proton 10.0-4 introduce mejoras y correcciones en juegos ya soportados

Más allá de los nuevos títulos compatibles, una parte importante de Proton 10.0-4 se centra en refinar el funcionamiento de juegos que ya eran jugables pero presentaban errores gráficos, mensajes engañosos o problemas de rendimiento. Esto afecta tanto a juegos recientes como a lanzamientos de hace años que muchos usuarios siguen disfrutando.

La actualización corrige, por ejemplo, el aviso de controladores desactualizados en Far Cry 5 con tarjetas AMD y los mensajes similares en Age of Empires IV: Anniversary Edition en equipos con gráficos Intel. De esta manera se reduce la confusión entre quienes han instalado drivers al día pero seguían viendo advertencias propias de Windows.

También se ha arreglado la incompatibilidad que hacía que Agatha Christie: Evil Under the Sun no fuera jugable en francés, así como diversos fallos de audio, vídeo o estabilidad en títulos como Transcendence, Mystery Manor: Hidden Objects, Crystal of Atlan o Adventures of Fluzz. Son ajustes que a menudo pasan desapercibidos, pero que marcan la diferencia entre poder terminar una partida o topar con un error crítico.

Arreglos en títulos de gran tirón y lanzamientos modernos

Proton 10.0-4 dedica una atención especial a varios juegos con gran presencia entre los jugadores europeos, donde plataformas como Steam concentran buena parte de la actividad. Algunos de los cambios más llamativos afectan a AAA recientes y proyectos de gran presupuesto que ya cuentan con una comunidad amplia.

Según las notas de la actualización, se han introducido correcciones para mejorar el comportamiento de Assassin’s Creed Shadows y el juego Wild Assault, que dejaban de mostrar mensajes de advertencia erróneos cuando estaban instalados en ciertas unidades o configuraciones. En la misma línea, se han pulido problemas de carga y tiempos de espera prolongados en diversos títulos de Xbox Game Studios, entre ellos Avowed, Grounded 2, Indiana Jones and the Great Circle y The Outer Worlds 2.

También hay arreglos para Dragon’s Dogma: Dark Arisen, que sufría cierres inesperados en sistemas con rutas de biblioteca de Steam demasiado largas, y para la gestión de servidores y salas en Men of War II. Muchos de estos errores solo aparecían en configuraciones concretas, pero con Proton 10.0-4 deberían estar mitigados o directamente resueltos.

Otros títulos que se benefician de ajustes específicos son Ara: History Untold, con correcciones de errores de GPU; Ultimate Marvel vs Capcom 3, que dejaba de fallar con monitores que soportan gran variedad de resoluciones; y ARC Raiders, donde se ha solucionado un problema de tirones en sistemas sin tarjetas Nvidia provocado por intentos continuos de carga de nvapi.

Impacto en juegos multijugador y servicios en línea

El multijugador es un punto delicado cuando se habla de compatibilidad en Linux, y Proton 10.0-4 también introduce cambios orientados a mejorar la estabilidad en juegos online. Por ejemplo, se han corregido problemas con el listado de servidores y lobbies en Men of War II, y se ha solventado un fallo de interacción con diálogos en ARC Raiders, lo que debería mejorar la experiencia al unirse a partidas o realizar acciones clave.

Asimismo, el parche arregla cuestiones como el funcionamiento de la tienda y el inicio de For Honor en equipos que no son Steam Deck, de forma que tanto jugadores en sobremesa con Linux como usuarios europeos que combinan PC y portátil puedan iniciar el título sin encontrarse con bloqueos o pantallas vacías. En un contexto en el que muchos juegos basan su modelo de negocio en servicios continuos, este tipo de parches es esencial para que el uso de Linux no suponga una desventaja.

Proton 10.0-4 introduce mejor soporte para mandos de PlayStation y DualSense

Uno de los apartados donde Proton 10.0-4 pone el foco es en la compatibilidad con mandos, algo especialmente relevante en Steam Deck y PCs conectados a la televisión, donde abundan los usuarios que juegan con controlador en lugar de teclado y ratón. La nueva versión mejora el soporte de los mandos de Sony en Tekken 8, afinando la respuesta y la detección de botones.

Además, se ha corregido el soporte de hápticos del DualSense, el mando de PlayStation 5, para que el efecto de vibración avanzada funcione en la mayoría de juegos que lo admiten. Para quienes usan Steam en Linux como centro de juegos de salón o en la Deck con un mando externo, estas mejoras suponen una experiencia más parecida a la que tendrían en una consola tradicional.

Correcciones multimedia: audio, vídeo y entrada de texto

Más allá de los cambios visibles, Proton 10.0-4 incorpora múltiples ajustes en el manejo de audio, vídeo y entrada de texto que afectan a un buen número de títulos. Se han solucionado problemas de reproducción de vídeo en juegos como AQUARIUM y Okayunyumu!, que anteriormente presentaban pantallas en negro o escenas cinematográficas que no llegaban a mostrarse correctamente.

En el terreno del sonido, se han corregido fallos de reproducción en juegos como Rocket Jockey, además de mejorar el mapeo de canales de audio 7.1 en títulos como Ghost of Tsushima Director’s Cut y Clair Obscur: Expedition 33, lo que beneficia especialmente a quienes utilizan equipos de sonido envolvente conectados al PC o a la Steam Deck.

También se han abordado problemas de entrada de texto en Secrets of Grindea y errores de renderizado de fuentes en distintos alfabetos, incluyendo el tailandés en el lanzador de Warframe y las fuentes ucranianas y rusas en Trainatic. Todos estos ajustes apuntan a una experiencia más consistente para usuarios de distintos idiomas en Europa y otras regiones.

Reconocimiento de voz y mejoras de accesibilidad en juegos concretos

Entre las novedades destacadas de Proton 10.0-4 se encuentra la incorporación de soporte para reconocimiento de voz en Phasmophobia. Este juego coopera fuertemente con el uso del micrófono para interactuar con el entorno, por lo que disponer de esta funcionalidad funcionando correctamente en Linux es clave para no perder una parte esencial de la mecánica.

La actualización también incluye arreglos en elementos como el navegador interno de Figmin XR, la captura de pantalla en Mohrta o el comportamiento de la cámara en Dungeons & Dragons Online, que ahora debería responder de forma más predecible. No son cambios masivos a primera vista, pero sirven para que usar Proton en configuraciones variadas en España y el resto de Europa resulte menos problemático.

Reversión de regresiones introducidas en Proton 10

Como ocurre en cualquier proyecto de software en evolución, algunas versiones anteriores de Proton 10 introdujeron regresiones que afectaron a juegos que antes funcionaban sin problemas. Proton 10.0-4 llega precisamente con la intención de corregir buena parte de esos fallos y devolver la estabilidad a títulos que habían dejado de ser jugables.

Entre las regresiones solucionadas se encuentran problemas de reproducción de vídeo en King of Bones e Indivisible, así como errores al iniciar partidas en Sackboy: A Big Adventure con prefijos nuevos de Proton. También se ha arreglado la detección de entradas táctiles y de ratón en GodsArena Online, la jugabilidad de Lost Planet: Extreme Condition y los cuelgues en Killer Instinct al final de los combates.

Asimismo, se han restaurado funciones clave como la integración con Steam Workshop en The Conquest of Go, la ausencia de parpadeos en pantalla completa en Chrono Trigger y la corrección de errores en Blood Rush relacionados con nuevos prefijos de Proton. Estos arreglos son especialmente importantes para quienes tienen bibliotecas amplias de juegos adquiridos en PC a lo largo de años y no quieren encontrarse con títulos que dejan de arrancar de una versión a otra.

Proton 10.0-4 introduce novedades en el subsistema gráfico y bibliotecas incluidas

Proton 10.0-4 no solo se limita a cambios visibles para el jugador; también actualiza varios componentes internos que influyen en la compatibilidad con APIs gráficas modernas. Entre las principales novedades está la integración de SteamWorks SDK 1.63, utilizada por numerosos títulos para funciones como logros, servicios en la nube o sistemas anti-trampa.

La versión incorpora, además, Wine Mono 10.4.1, que mejora la ejecución de aplicaciones y juegos que dependen de .NET, así como vkd3d-proton 3.0b y vkd3d 1.18, encargadas de traducir Direct3D 12 a Vulkan. Este punto es clave para los jugadores de Europa que utilizan distribuciones Linux con controladores AMD o Nvidia actualizados, ya que muchas producciones recientes hacen uso intensivo de DirectX 12.

En conjunto, estas actualizaciones internas contribuyen a que nuevos lanzamientos que usan tecnologías gráficas avanzadas tengan más probabilidades de funcionar correctamente bajo Proton, o al menos de servir como base para que futuros parches de compatibilidad lleguen más rápido.

Cómo activar Proton 10.0-4 en Steam para Linux y Steam Deck

Para quienes juegan desde España o cualquier país europeo con Steam en Linux, activar proton 10.0-4 es relativamente sencillo. En PC, basta con abrir la biblioteca de juegos en Steam, hacer clic derecho sobre el título que se quiera configurar y entrar en el apartado de Preferencias. Desde ahí, en la sección de Compatibilidad del menú lateral, se puede forzar el uso de una versión concreta de Proton o instalar builds comunitarios como GE-Proton 10-10.

En ese menú se muestra un desplegable con las versiones disponibles; seleccionando Proton 10.0-4, Steam descargará automáticamente los componentes necesarios y los aplicará a ese juego en particular. Esto permite, por ejemplo, usar Proton Experimental solo para algunos títulos concretos y dejar el resto con la rama estable, según interese en cada caso.

En Steam Deck, la gestión es aún más directa: si Proton 10 ya está instalado, la actualización a 10.0-4 se distribuye de forma automática como parte de las actualizaciones del sistema. Si no aparece, se puede buscar Proton 10 en la tienda integrada de la Deck e instalarlo desde allí. A partir de ese momento, es posible elegir qué versión usar para cada juego dentro de las opciones de compatibilidad de SteamOS.

Con la llegada de Proton 10.0-4, el panorama para quienes juegan en Linux y Steam Deck en España y el resto de Europa se vuelve algo más cómodo y predecible: más títulos pasan a funcionar con la rama estable, se reducen los mensajes de error heredados de Windows, el soporte de mandos y audio-vídeo mejora de forma notable y varias regresiones de versiones anteriores quedan resueltas, consolidando un entorno en el que, según datos que indican que el 90% de los juegos de Windows ya funcionan en Linux, cada vez resulta menos necesario depender de Windows para disfrutar de un catálogo amplio de juegos de PC.