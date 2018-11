Tomar notas es algo cotidiano del día a día de muchos de nosotros. Nos ayudará a recordar y mantener un registro permanente de lo que hemos leído, aprendido y escuchado.

Hay muchas aplicaciones, herramientas y utilidades disponibles para tomar notas. Hoy voy a hablar de una de esas aplicaciones.

ProtectedText, un bloc de notas gratuito y encriptado para guardar las notas en línea. Es un servicio web gratuito donde pueden escribir sus textos, cifrarlos y acceder a ellos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Es así de simple. Todo lo que necesitan es un navegador web que pueda ser ejecutado desde cualquier dispositivo.

El sitio ProtectedText no requiere ninguna información personal y no almacena las contraseñas. No hay anuncios, ni cookies, ni seguimiento de usuarios ni registro.

Nadie puede ver las notas, excepto aquellos que tienen la contraseña para descifrar el texto. Como no es necesario registrarse como usuario, no necesita crear ninguna cuenta en este sitio.

Una vez que haya terminado de escribir lo que requieren almacenar, simplemente cierren el navegador web y listo.

Características

Pros

Simple, fácil de usar, rápido y gratis!

El código del lado del cliente ProtectedText.com está disponible gratuitamente para todos aquellos en conocerlo.

Pueden analizar y verificar el código ustedes mismos para comprender qué hay debajo del capó.

No existe una fecha de eliminación para su contenido almacenado. Puedes dejarlos allí todo el tiempo que quieras.

Es posible hacer que sus datos sean privados (solo ustedes pueden ver los datos).

Si alguna vez buscaron una forma sencilla de almacenar sus notas en línea y acceder a ellas donde quiera que vaya sin instalar herramientas adicionales, el servicio ProtectedText puede ser una buena opción.

Contras

El código del lado del cliente está abierto para todos, sin embargo, el código del lado del servidor no lo está.

Por lo tanto, ustedes mismos no pueden auto-recibir el servicio.

Tienes que confiar en ellos. Si no confía en ellos, es mejor mantenerse alejado de este sitio.

Dado que el sitio no almacena nada sobre ustedes, incluida la contraseña, no hay forma de recuperar sus datos si olvida la contraseña.

Utilizando Protectedtext

Basta con dirigirse al sitio web oficial, lo cual pueden hacer desde el siguiente enlace.

Aparecerá en la página de inicio, donde puede escribir su “nombre del sitio” en el cuadro blanco que se encuentra en el centro de la página.

Alternativamente, simplemente escriban el nombre del sitio directamente en la barra de direcciones.

El nombre del sitio es solo un nombre personalizado (por ejemplo, https://www.protectedtext.com/mysite ) que ustedes elige para acceder a su portal privado donde guardan sus notas.

Al teclear su nombre de sitio, el sitio web les informara si existe o no ya el nombre que eligieron. En el mejor de los casos les desplegara el mensaje de que:

“Si el sitio que eligió no existe”

Ahora simplemente basta con que hagan clic en el botón que dice “Crear” para crear su página de bloc de notas.

Al crear una página privada dedicada para ti, podrás empezar a escribir las notas. La longitud máxima actual es un poco más de 750,000 caracteres por página.

El sitio ProtectedText utiliza el algoritmo AES para cifrar y descifrar su contenido y el algoritmo SHA512 para el hashing. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón Guardar en la parte superior.

Después de presionar el botón Guardar, se le solicitará que ingrese una contraseña para proteger su sitio. Introduzca la contraseña dos veces y haga clic en Guardar.

Puede utilizar cualquier contraseña de su elección. Sin embargo, se recomienda usar una contraseña larga y compleja (incluidos los números, caracteres especiales) para evitar ataques de fuerza bruta.

Dado que los servidores ProtectedText no guardarán su contraseña, no hay forma de recuperar la contraseña perdida.

Por lo que es indispensable que recuerden la contraseña o usar cualquier administrador de contraseñas como Buttercup y KeeWeb para almacenar sus credenciales.

Pueden acceder a su bloc de notas en cualquier momento visitando su URL desde cualquier dispositivo. Cuando acceda a la URL, simplemente escriban su contraseña y comience a agregar y/o actualizar las notas.

Como podrán darse cuenta solo ustedes y otras personas que conocen la contraseña pueden acceder al sitio.

Si desea hacer público su sitio, simplemente agregue la contraseña de su sitio de la siguiente manera:

www.protectedTyext.com/yourSite?tupass.

Con lo cual se descifrará automáticamente su sitio con su contraseña al ingresar a la URL.

Por otro lado, también hay una aplicación para Android disponible, que le permite sincronizar notas en todos sus dispositivos, trabajar sin conexión, notas de respaldo y bloquear / desbloquear su sitio.