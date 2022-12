Como todos los 1 de enero comienza un nuevo año. 365 días para disfrutar de todas las posibilidades del software libre y de código abierto. Encontrarás varias sugerencias en esta lista de propósitos de año nuevo para linuxeros y fanáticos del soft libre.

Desde ya, que solo son sugerencias y que si buscas serás capaz de encontrar otras muchas cosas que hacer.



Propósitos de año nuevo para linuxeros

Instalar distribuciones Linux poco habituales

Es cierto que muchos de nosotros somos instaladores compulsivos, pero casi nunca vamos más allá de las distribuciones comunes. El 2023 es buen momento para probar otras que exijan un poco más de nuestra atención y habilidades.

Red Hat Enterprise Linux

Se trata de una distribución dirigida al mercado corporativo y que requiere del pago de una suscripción, sin embargo, hay varias formas de probarla en forma gratuita.

Tradicionalmente, las empresas que no querían pagar por el soporte técnico de Red Hat, utilizaban CentOS, CentOS primero fue una distribución independiente que se compilaba a partir del código fuente de Red Hat. Con el correr del tiempo, la empresa empezó a colaborar más estrechamente con la comunidad encargada del proyecto.

Cuando IBM adquirió Red Hat, las cosas cambiaron y CentOS comenzó a ser el banco de pruebas de las futuras versiones Enterprise. Es decir que una determinada tecnología se prueba en Fedora, luego se implementa en CentOS y, cuando está definitivamente madura se agrega a RHEL.

Cómo suele suceder en el mundo del código abierto, la decisión de IBM llevó a la aparición de varios proyectos alternativos y a que competidores como SUSE Linux y Oracle ofrecieran versiones gratuitas. La respuesta de Red Hat fue ampliar los términos de su licencia gratuita para desarrolladores.

Tradicionalmente solo se podía utilizar en una máquina para hacer pruebas. Ahora se puede utilizar en producción en forma gratuita en hasta 16 equipos incluyendo las principales nubes públicas, como AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure. En este último caso habrá que pagar los costos de uso de las plataformas.

Para poder acceder al programa hay que registrarse en esta página creando una cuenta de Red Hat o iniciando sesión con tus credenciales de GitHub, Twitter o Facebook. Ten en cuenta que las suscripciones se manejan desde esta página.

Solo resta descargar e instalar la distribución.

Te preguntarás el por qué deberías hacerlo.

Red Hat no solo es la distribución más utilizada en el sector corporativo, también desarrolla herramientas para el trabajo con contenedores, despliegues en la nube y creación de aplicaciones. Además, se puede descargar una completa documentación de estas.

Linux from Scratch

Si no te gustan las distribuciones Linux existentes o quieres entender la función de cada uno de los componentes de una distribución Linux, esto es lo que estás buscando.

Linux from Scratch no es una distribución. Es un manual de instrucciones sobre cómo conseguir y ensamblar todas las partes para crear tu propia distribución Linux. El proyecto tiene una continuación llamada Beyond Linux Froms Scratch que nos permite dejarlo más cerca de cualquiera de las distribuciones Linux habituales.

El proyecto además incluye documentación adicional, repositorios de parches y herramientas de automatización de la construcción de la distribución.

Como dije más arriba, instalar LFS no solo te dará una mayor comprensión de lo que hace cada componente de un sistema Linux, también podrás probar sustituyendo paquetes por tu cuenta y riesgo.

LineageOS

El año pasado ya hice la prueba de instalar este sistema operativo basado en el código fuente de Android para teléfonos móviles en un viejo smartphone y quedé muy contento con la experiencia. Este año pienso revivir un Motorola G5 Plus cambiándole el módulo de video y transformarlo en mi teléfono principal con el equivalente de LineageOS de Android 12.

Cabe mencionar que no todos los modelos de teléfono están soportados por las variantes oficiales, pero si buscas en Google puede ser que encuentres alguna desarrollada por terceros. O, puedes crearla tu mismo. La documentación es amplia y se encuentra en toda la web.

Aprovecho para desearles un muy feliz comienzo de año e invitarlos a contarnos si tienen algún propósito de año nuevo relacionado con el código abierto. Ahí abajo está el formulario de comentarios.