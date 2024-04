A mediados de marzo publicamos un artículo sobre las mejores alternativas a ChatGPT. Entre ellas estaba AnonChatGPT, y entre sus funciones encontramos que no requiere registro. Creo que a muchos nos gusta usar ciertos servicios sin tener que registrarnos, y los mejores ejemplos los encontramos en los diferentes buscadores web. Desde el principio, OpenAI requería una cuenta para poder usar su chatbot, pero ahora se puede abrir y preguntar directamente. O se podrá muy pronto.

Por diferentes medios en redes sociales y la blogosfera de todo el mundo se está publicando la noticia de que ChatGPT ya no requiere registro obligatorio para poder usarlo, pero esto no es así en todos los casos. En el mío sigue apareciendo la ventana para registrarme o iniciar sesión, y no importa el navegador, ni el User Agent ni el idioma que use. Por lo que parece, el lanzamiento está siendo gradual.

ChatGPT sin registro tiene limitaciones

Cuando esta disponible, lo que se ve es algo similar a lo de la captura de cabecera, es decir, directamente el chat con sus ejemplos. Ahora bien, hay ciertas limitaciones que probablemente no sean tales para los que prefieren la versión gratuita:

No es posible usar GPT-4. La única opción es GPT-3.5, la misma que en la versión gratuita.

No hay historial de chats más allá de la sesión del navegador. Al cerrarlo, desaparecerán.

Esto sólo es posible en la versión web; las aplicaciones siguen requiriendo una cuenta.

Por qué lo permite OpenAI

El motivo por el que OpenAI permite usar ChatGPT sin registro no se ha hecho público, pero parece que guardar relación con la recopilación de datos para entrenar a su IA. Cuanta más gente lo use, mejor. Y como por defecto está activada la opción de usar nuestros chats para este entrenamiento, recibirán mucha información.

Si no queremos participar en esto, se puede hacer clic en el botón del interrogante que hay arriba a la derecha, entrar en las opciones y desactivarlo, pero las conversaciones se guardarán 30 días como en el modelo gratuito. Esto es algo que hay que hacer en cada uno de los chats que abramos, y se gana un poco de privacidad porque los chats ya no están asociados a ninguna cuenta.

ChatGPT sin registro es oficial, y si no podéis acceder a él desde chat.openai.com, pronto podréis.