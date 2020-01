La Raspberry Pi es una placa simple muy famosa que no necesita presentación. Para lo que sí se necesita más información es sobre qué y cómo podemos hacer ciertas cosas, como instalarle un sistema operativo. Una de las mejores opciones por ser la oficial y la que mejor soporte ofrece es Raspbian, pero también podemos instalar otros sistemas como Android TV o Chromium OS. A la lista de sistemas soportados se añadirá pronto otro: un Endless OS que resulta interesante por ser muy diferente del resto de distribuciones Linux.

En el CES 2020, Endless Inc. demostró cómo se podía ejecutar su sistema operativo en una Raspberry Pi 4 con 4GB de RAM y su fundador, Matt Dalio, dijo que en las próximas semanas lanzarían una beta. Los 4GB de RAM podrían no ser necesarios para ejecutar Endless OS, puesto que se trata de una distribución ligera, pero, si queremos usarlo en una Raspberry Pi, probablemente tengamos que comprar una tarjeta de 32GB como mínimo. Esto no es algo que haya dicho Dalio, pero el sistema para escritorio pesa unos 26GB. Y es que “Endess” significa “interminable” y este sistema operativo incluye por defecto mucho software instalado. De hecho, se ha diseñado para que no necesitemos instalar más software.

Endless OS incluye todo el software que podamos necesitar

Endless OS (aquí una review completa) está instalado por defecto en el ordenador Hack para niños y la experiencia no es de las mejores para el que está acostumbrado a un Linux de escritorio. Es como un sistema operativo de tablet llevado a ordenadores, pero uno que está basado en Debian. Endless Inc. ha hecho algunos cambios a la interfaz del Hack, además de que ahora es totalmente gratis. También está más pulido que hace algunos años.

La versión de Endless OS para Raspberry Pi solo funcionará en una Raspberry Pi 4 B, pero aún queda por saber qué modelo (de RAM) será necesario. También han avanzado que incluirá aplicaciones específicas para Raspberry. Llegado el momento, publicarán los tutoriales necesarios para meter este peculiar sistema operativo basado en Debian en la famosa placa de la frambuesa.