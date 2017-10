Project Zomboid: el videojuego de supervivencia zombie tiene una expansión para su mapa

Project Zomboid es otro de los videojuegos que puedes encontrar en la tienda Steam y también en otras tiendas como la famosa GOG. Como sabes el videojuego está disponible tanto para Windows, como MacOS y también para GNU/Linux, así que podremos utilizarlo y disfrutarlo en diferentes plataformas. Se trata de un videojuego de supervivencia con los zombies como protagonistas. Los monstruos vivientes te harán la vida algo más complicada y tendrás que defenderte de estas plagas jugando solo o en multijugador para expandir aún más las capacidades del juego.

Ha estado en desarrollo durante un largo tiempo, ahora ya podemos jugar con él y ahora nos ofrece más posibilidades con una nueva versión que agrega nuevos vehículos, una expansión del mapa, etc. Novedades que se agradecen para el ya jugoso titulo PZ. Por cierto, aunque no aparezca el icono de Linux en la tienda de Valve Steam, la versión está allí y es funcional. No sé exactamente por qué no han agregado el icono del pingüino, pero se encuentra disponible. Además he visto que no es el único juego con el que ha ocurrido esto. En cambio, en la tienda online GOG sí que está el icono…

La última actualización de la que hablamos es la Build 38 con un mapa enorme en el que explora, revisión del tamaño, nuevos tipos de vehículos, más construcciones disponibles, nuevos elementos gráficos y de arquitectura, etc. El aumento de tamaño es bastante masivo, con una extensión bastante importante con respecto al mapa anterior. Se ha optimizado también los datos de ubicación y movimiento de los zombies para multijugador, ayudando al retraso de los servidores. Por supuesto también hay miles de nuevas opciones para cuando se juega en solitario.

Si te interesa, ya sabes que lo puedes encontrar en las tiendas famosas ya citadas desde donde comprarlo y descargarlo. Además, en su sitio oficial puedes conseguir el changelog completo con todos los cambios introducidos en la nueva actualización. Así que a disfrutar mientras sale la nueva actualización que integrará también interesantes mejoras!!!