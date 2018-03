Programmer OS: el nuevo sistema operativo para programadores

Ya he comentado en muchos artículos que para ayudar a la comunidad del software libre y código abierto no siempre es necesario saber programar y aportar código a los proyectos, también podemos colaborar de muchas otras formas como crear documentación, realizar traducciones, o publicitar los nuevos proyectos y ayudarlos a crecer. Pues bien, hoy es uno de esos momentos que tanto me gusta y vamos a dar a conocer un joven proyecto cuyo objetivo es crear un sistema operativo definitivo para programadores.

El proyecto se llama Programmer OS y si eres un desarrollador, seguro que va a ser tu distribución GNU/Linux favorita. Básicamente es un sistema Ubuntu al que se le han agregado una serie de características para hacerla lo más amigable y práctica posible para los programadores. Si te interesa descargar la imagen ISO de este proyecto o conocer más sobre él, puedes acceder al sitio oficial de nuestro amigo Joman que encabeza este proyecto.

Programmer OS proporciona a los usuarios todas las ventajas de Ubuntu junto con multitud de herramientas de desarrollo de aplicaciones, sitios web y videojuegos, incluso para la implementación de nuevas interfaces. Todo en uno para que no tengas que pasar tiempo buscando e instalando los paquetes necesarios para comenzar a desarrollar. Entre los paquetes que podemos encontrar se encuentran algunos lenguajes de programación bastante utilizados, editores de texto, y entornos de desarrollo o IDEs. Por citar algunos ejemplos, encontramos Subime Text 2, NetBean, etc.

Y si eso te parece poco, Programmer OS guarda algunos detalles que te invitamos a desvelar, como un lenguaje de programación y un IDE exclusivos… Además, puede ser descargado de forma totalmente gratuita, aunque para colaborar con el proyecto te animo a donar algo de dinero. Desde LxA deseamos que el proyecto cumpla sus objetivos y se transforme en el sistema preferido para los desarrolladores, quitándole cuota a MacOS y Windows.