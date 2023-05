A pesar de la extensión de los dispositivos móviles, las cámaras de notebook y ordenadores todavía se siguen utilizando bastante. Es por eso que en este post hablaremos de algunos de los mejores programas para usar una cámara web en Linux.

Aunque algunos de los editores de video en línea y servicios de streaming funcionan perfectamente captando imágenes desde Linux, no los vamos a incluir en esta lista ya que nos enfocaremos en las soluciones de código abierto.



Programas para usar una cámara web

En esta lista vamos a encontrar alternativas más simples que solo permiten ver lo que muestra la cámara y otras más complejas que combinan lo que capta la cámara y lo combinan con otros orígenes de video, audio y gráficos para hacer streaming en vivo.

Kamoso

Si estás buscando una aplicación que te permita tomar fotos y videos y usas KDE o LxQT, deberías darle una mirada a este programa. Puede tomar fotos con un retardo de 3 segundos o en ráfaga. Las fotos en ráfaga las puedes convertir en GIF animados

Además, el programa tiene una colección de efectos especiales que se pueden grabar en video.

En la web del proyecto dice que se pueden subir a Facebook, pero a mí no me aparece la opción. Es posible que sea por no tener activada la opción cuenta de Facebook, pero KDE en Ubuntu Studio no tiene esa opción.

MotionPlus

Esta aplicación está enfocada en la seguridad. Trabaja con todo tipo de cámaras y puede programarse para que ejecute una acción específica cuando detecta movimiento.

El programa trabaja con:

Cámaras de red que trabajen con los protocolos RTSP, RTMP y HTTP.

Cámaras web.

Tarjetas de video.

Videos pregrabados.

Algunas de sus prestaciones son:

Crear videos o hacer capturas puntuales de lo que captan las cámaras.

de lo que captan las cámaras. Graba desde múltiples cámaras .

. Permite ver en vivo lo que captan las cámaras.

lo que captan las cámaras. Lanza una serie de comando s según lo que muestre la cámara.

s según lo que muestre la cámara. Se puede registrar la actividad en diferentes bases de datos.

en diferentes bases de datos. Es posible establecer controles de privacidad para las imágenes captadas.

para las imágenes captadas. Soporte de autenticación para el acceso y control en forma remota.

El programa está disponible en formato DEB. Otras distribuciones deberán compilar el código fuente.

Cheese

Este programa, parte del proyecto GNOME, saca su nombre de la palabra que dicen los anglosajones para aparecer sonriendo en las fotos.

Las funciones de este programa no son nada espectaculares, pero hacen su trabajo.

Grabar videos o tomar fotos desde la cámara web.

desde la cámara web. Hacer totos individuales o en ráfaga.

Agregar distintos efectos a fotos y videos.

a fotos y videos. Cambiar la resolución de la imagen o el video capturado (Limitado por la cámara)

de la imagen o el video capturado (Limitado por la cámara) Desactivar o activar el flash.

Establecer o eliminar una cuenta atrás.

Ver en modo pantalla completa

OBS Open Broadcaster Software.

OBS Studio es el programa de referencia para quienes hacen streaming de video en vivo. Esto es así al punto que un servicio de streaming usó sin permiso su código fuente para crear su propia aplicación.

Con OBS podemos:

Manejar dos o más cámaras web estableciendo diferentes parámetros para cada una.

estableciendo diferentes parámetros para cada una. Se puede subir lo que captan las cámaras en Twitch, Youtube y otras redes sociales.

en Twitch, Youtube y otras redes sociales. Cambio entre escenas en tiempo real.

Es posible combinar la transmisión de juegos en tiempo real con el contenido de la cámara web.

de juegos en tiempo real con el contenido de la cámara web. Es posible previsualizar lo que captan las cámaras web antes de emitirlo.

Webcamoid

Otra aplicación para la toma de fotografía y grabación de videos con cámaras web. La diferencia es que lo hace con varias cámaras al mismo tiempo. Cada una de ellas cuenta con controles personalizados. También incorpora la función de cámara virtual haciendo que los programas detecten un archivo de video como proveniente de una webcam.

Con Webcamoid podemos incorporar efectos cómo dibujos animados, desenfoque, filtro de color o pixelado. Además con el agregado de complementos se pueden funcionalidades.

Estos son solo algunos de los programas disponibles. Otros no diseñados específicamente como el reproductor multimedia VLC y algunos editores de video también incluyen funciones para trabajar con cámaras web.