Programas libres para comilones. Linux y pecados capitales décima parte

El camino al Infierno está pavimentado por el software libre y de código abierto. Para demostrarlo estamos haciendo una recopilación de programas que nos ayudarán a cometer pecados mortales. En este caso nos referiremos a programas libres para comilones. Es que en nuestra lista le llegó el turno al pecado de la gula. No sean impacientes, el próximo será sobre el tema que todos ustedes están esperando. Que nos conocemos desde hace tiempo.

Por si no leyeron los artículos anteriores, reitero que mi intención no es faltarle al respeto a ninguna creencia religiosa. Simplemente estoy reciclando los conocimientos que me quedaron de mi forzada concurrencia a catecismo cuando tenía nueve años.

Programas libres para comilones

Gestores de recetas

GNOME Recipes

Como su nombre lo indica, este gestor de programas forma parte de la familia de aplicaciones del escritorio GNOME, aunque puede instalarse en otros escritorios. La mejor forma de hacerlo es desde Flathub.

La gran característica de este programa es que no solo tenemos acceso a nuestras propias recetas sino también a las que comparte la comunidad. En caso de desearlo, podemos contribuir con las nuestras.

Algunas características

Se puede añadir o buscar recetas en base a los siguientes criterios: Ingredientes, método de cocción, tiempo de cocción, autor, nivel de dificultad, fotos o etiquetas.

Visualización de información relevante mediante las tarjetas de recetas Estas incluye: título, foto, autor y si nos gustó.

Creación de listas de recetas.

Creación de listas de compras.

Impresión de recetas.

Envío de recetas por correo electrónico.

Búsqueda por nombre o tipo de receta, chef país.

AnyMeal

Es un software de base de datos de recetas que utiliza un motor MySQL para gestionar más de ciento veinte mil recetas con un total de ciento cuarenta millones de caracteres. Incluye funciones de búsqueda, visualización, edición, importación y exportación. La búsqueda puede hacerse por título, categoría, ingredientes o criterios personalizados por el usuario.

Además del formato nativo las recetas pueden exportarse a los formatos de Mealmaster (Otro gestor de recetas), docbook y HTML. También importa desde el primero.

AnyMeal se puede descargar desde esta página. En la misma también encontraremos páginas desde las cuales encontrar recetas.

Brewtarget

No soy bebedor de cerveza (Ni de ninguna otra bebida alcohólica, por si se preguntaban si mis posts son producto de la ebriedad), pero por lo que cuentan mis amigos amantes de esta bebida, muchas de las artesanales justifican incluir su elaboración en el código penal, o al menos calificar como pecado. De ser así este programa podría calificar para dicha lista.

Se trata de una aplicación para crear y gestionar recetas de cerveza en base a una base de datos de ingredientes. Es capaz de calcular los parámetros importantes y ayuda con las temperaturas de maceración.

Es compatible con el formato de recetas BeerXML lo que facilita el intercambio de recetas con otras aplicaciones.

Otras características:

Base de datos de ingredientes frecuentemente actualizada en base a información de otros fabricantes.

Generación automática de conjunto de instrucciones.

Configuración automática de temporizadores en base al punto anterior.

Cálculo automático de temperatura y volumen de maceración.

Conversión automática de unidades.

Copia y comparación de recetas.

Creación y restauración de copias de seguridad de todas las recetas.

Calculadora de fermentación incluyendo la cantidad de azúcar o leudante necesaria para el resultado buscado.

Conjunto de temporizadores con notificación de audio.

Selección de modo de cálculo entre Raget IBU y Tinseth.

Seleccione entre las fórmulas de color de Daniels, Mosher o Morey.

Elección entre unidades SI/US/Imperial.

Actualización de las recetas a diferentes escalas.

Herramienta de corrección de OG: le indica la cantidad de agua que se debe añadir o hervir.

Uso de perfiles de maceración.

Diseñador de maceración intuitivo: Permite calcular todos los volúmenes de infusión y las temperaturas para una maceración precisa.

Sincronización con servicios de almacenamiento en la nube.

El programa se encuentra en los formatos de paquetes DEB y RPM que pueden descargarse desde esta página.