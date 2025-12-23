La Steam Machine es la apuesta de Valve para animar a más usuarios a jugar a los títulos de Steam. Muchos dicen que pretenden acabar con las consolas dando un golpe encima de la mesa y muchas cosas más, pero el hecho es que no tiene nada que ver. Su objetivo es sencillamente facilitar la experiencia de jugar a los títulos de su plataforma, y claro, ganar dinero por el camino.

Hay mucha gente que habla de las Steam Machine y Deck como consolas, pero no lo son. Se camuflan con un diseño especial, tanto de hardware como de software, pero en realidad son ordenadores. Una consola es encender, elegir y jugar, y en un PC puede ser así o puede ser muy diferente. Si a eso le sumamos que las máquinas de Steam usan Linux, pues más cosas pueden pasar. Aquí vamos a detallar los problemas que nos podemos encontrar en la Steam Machine, que no son muy diferentes a los que nos encontramos ya en la Steam Deck.

NOTA: antes de seguir, explicar que este artículo se ha escrito mucho antes del lanzamiento de la Steam Machine, pero se publica sabiendo que puede ayudar en el futuro, tanto a solucionar problemas como a decidir si adquirir una Steam Machine o no. Explicado esto, vamos allá.

Problemas más comunes en la Steam Machine

Un juego no se abre en la Steam Machine

Vale, esto no es común para nada. Proton ya está lo suficientemente maduro como para que un juego no haga nada al intentar abrirlo. Sí puede pasar que aparezca un mensaje a pantalla completa que impide que se inicie el juego, como puede ser el caso de The Witcher 2.

The Witcher 2 es algo antiguo y está marcado como no compatible con la Deck, y tampoco debería serlo en la Steam Machine. El motivo es que si se intenta abrir en el modo juego, lo primero que aparece es un mensaje de un tema gráfico, y ese mensaje aparece donde le viene en gana. En este caso, lo que hay que hacer es iniciar el juego en el modo escritorio, aceptar ese mensaje y realizar la configuración desde ahí. Una vez ya con un archivo inicial de configuración, lo que queda ya es iniciar como siempre.

Otra cosa que puede pasar es que aparezca un mensaje de error y no entre al juego. No deja de tener gracia que esto lo he visto en al versión para Linux (nativa) de Alien: Isolation. El mensaje avisa de que no es compatible con la tarjeta gráfica y se cierra al aceptar. En casos como este, lo recomendable es entrar a la configuración y forzar la compatibilidad con una versión concreta. Si aparece el runtime de Linux, elegimos un Proton. Con esto lo que hará será bajar la versión para Windows, y os sorprendería la cantidad de veces que es mejor así.

No se ve o se oye bien

Hay juegos que no se ven o se oyen bien en SteamOS. El motivo suele estar relacionado a componentes antiguos en los que se basa el juego en cuestión, y no van muy finos en Linux. Por ejemplo, Los Devil May Cry de la HD Collection. Recuerdo jugar al 1 y al 2 en Windows porque los vídeos daban pena y cierto coraje, pero no era necesario. Los problemas de vídeo y audio suelen tener solución.

La primera que recomiendo es usar un Proton diferente, entrando a los ajustes del juego y forzando la compatibilidad. Puede ayudar entrar en ProtonDB y ver que dice la comunidad. Si el juego tira de codecs propietarios o algo así, Proton-GE puede tener la respuesta.

También hay otra posibilidad, y es que las cinemáticas usen codecs no compatibles del todo con Linux. Esto es lo que pasa con los Devil May Cry de la HD Collection, y la solución pasa por usar un «mod». Los mod son modificaciones que se hacen para cambiar algo del juego, y este en concreto contiene los vídeos corregidos para que funcionen bien en Linux.

El juego no aparece en mi idioma, aunque en Steam pone que sí

Esto puede pasar, aunque tampoco tantas veces. En The Witcher 2 sí pasa, y es algo que confunde a la comunidad. Hay personas que aseguran que lo jugaron en español hace años, lo han vuelto a instalar y ahora el español no aparece como opción. La solución en este caso pasa por buscar por nuestra cuenta un parche compatible. Por ejemplo, en este vídeo se explica que en la descripción está explicado dónde conseguir el parche y aplicarlo. En teoría no funciona en 2025, pero mi The Witcher 2 de Steam está en español usando el parche para la versión final para GOG.

No puedo abrir un EXE en el escritorio de la Steam Machine

Esto no es un fallo; es así. La Steam Machine usa SteamOS por defecto, y aunque es compatible con juegos de Windows, no es tan fácil lanzar un EXE si no es desde Steam.

Si lo que buscas es instalar una aplicación, yo no lo recomiendo. Si es un juego, la cosa cambia. Hay muchas maneras de hacer funcionar un juego de fuera de Steam en SteamOS, y mi recomendación es hacerlo con Heroic Games Launcher. Funciona por defecto en tiendas como Epic, GOG y Amazon Games, lo que cumple con la mayoría de escenarios. En caso de que el juego sea de una tienda no soportada, Heroic también permite esto. La manera de hacerlo pasaría por indicar que es un juego de otra tienda y dónde está el instalador o EXE. Si es instalador, hay una opción para indicar que primero instale, y luego se apunta al EXE del juego. Si está ya descomprimido, sólo hay que indicar la ruta al EXE.

Es un poco más complejo que esto, ya que hay que configurar algunos parámetros, y lo mejor en estos casos es la prueba y error.

Las aplicaciones también se pueden instalar, pero puede aparecer una barra del sistema en la parte superior y no quedan tan bien.

Mi Call of Duty, «FIFA» u otros juego online no funcionan

Volvemos al sistema operativo: SteamOS usa Linux, y hay juegos como los mencionados que no funcionarán. Aquí entra el juego algún software anti-trampas o anticheat, y puede fastidiarnos a base de bien. Aquí no hay solución si el desarrollador no quiere. La única pasa por usar Windows, y hay tres maneras: en un SSD con Windows To Go (aquí explicado cómo conseguirlo en la Steam Deck), tirando de Dual-Boot y cambiando el sistema completamente.

De las tres opciones, yo estoy contento con mi instalación en Windows To Go. No toca nada de mi Deck (y en la Steam Machine irá igual) y me ha sacado de apuros en títulos como Devil May Cry 1 y 2 y en Darksiders. En el futuro podría cambiar de parecer, ya que Valve lanzará una herramienta oficial para hacer inicio dual. Lo que no recomiendo para nada es cambiar el sistema operativo. Hay muy pocos juegos que no van en SteamOS, y Windows en general no está tan preparado para una experiencia de salón.

Títulos con lanzadores especiales

Hay títulos que dependen de lanzadores especiales, como podría ser el de EA. En estos casos, si a la compañía le interesa, facilitará la instalación y ejecución del juego. Por ejemplo, Mass Effect depende del lanzador de EA, pero está perfectamente integrado en el sistema.

Si la compañía no quiere poner de su parte, pues quizá lo mejor sea mirar a Windows como en el punto anterior.

El rendimiento se ve mermado en la Steam Machine

La Steam Machine contará con el hardware más popular de Steam, o dicho de otro modo, el hardware medio de los que jugamos en Steam. Será un buen hardware, pero los AAA más exigentes podrían no ir tan bien, dependiendo de varios factores.

Por lo general, no creo que me equivoque cuando diga que los ajustes por defecto no deberían dar problemas, pero la Steam Machine es un PC. Por ejemplo: imaginemos que en 2026 sale la segunda parte de Black Myth: Wukong con gráficos aún más exigentes. Si lo lanzamos en la Steam Machine y va «a pedales», hay que mirar los ajustes de gráficos.

Entre lo que se puede bajar, la calidad de las sombras y texturas, los gráficos en general y la resolución. Muchos se ciegan en el 4K, pero si la pantalla no es enorme, quizá bajarlo a 1080p sea la solución. En el futuro, cuando los gráficos aún sean más exigentes, incluso se puede bajar a 720p. ¿Locura? Para nada. Es la resolución de la PS3, en donde hay títulos como God of War 3. Puede que se vea algo pixelado, pero es una opción que ofrecen los PC.

No os miento cuando digo que recientemente he jugado al Guardianes de la Galaxia en la Deck conectada a la pantalla y lo he disfrutado como un niño. ¿Que el pelo en los planos cercanos se ve como a cuadros? Sí. ¿Que da tirones? Alguno. Pero pasado de principio a fin sin problemas, y lo bien que me lo pasé.

Mi mando no va en la Steam Machine

Es posible, pero no sé si habitual. La mayoría de los mandos que existen imitan los de las Xbox o PlayStation, y suelen funcionar con Steam Input. En caso contrario, hay varias cosas que podemos hacer:

Ir a la configuración del mando de Steam y «mapearlo».

Probar activando y desactivando Steam Input. Una u otra manera debe servir.

Actualizar los drivers del mando puede ayudar. Cómo hacerlo depende de la marca, pero pasar por ir a su página de soporte, descargar los drivers e instalarlos como nos indiquen. En la mayoría de casos se deberá hacer desde Windows.

En cuanto a la precisión de los sticks analógicos, hay un apartado en al configuración del mando para configurar las zonas muertas. Yo tengo dos diferentes y en ambos he tenido que reducir dichas zonas para mejorar la precisión.

¿Dónde meto mis mods?

Los mods funcionan igual que en Windows, salvo por las rutas. Lo mejor es seguir las instrucciones del autor y de la comunidad. Para encontrar las carpetas, se puede ir al perfil de un juego yendo a la rueda dentada desde el menú del título/Propiedades/Archivos instalados, en donde aparece una opción para mostrar dichos archivos si se hace desde el modo escritorio; no es posible en el modo juego.

Mi app favorita no va bien en el modo juego

Es posible e incluso probable que tu aplicación favorita no vaya bien en el modo juego. Hay muchas aplicaciones que se lanzan como app de escritorio, y usarlas en el modo juego no está soportado por defecto. Por ejemplo, FreeTube espera un ratón y un puntero, y no responde a las pulsaciones de mandos.

En casos como este, lo mejor es mapear los controles, por ejemplo indicando que el panel táctil de la derecha mueva el puntero. Esto sólo será posible si se usa un controlador como el Steam Controller. En caso de tener un teclado con panel táctil, el puntero suele funcionar sin problemas.

Otros problemas

Este punto que dejo para el final no es menos importante que el resto. La Steam Machine es un PC, y puede presentar todo tipo de problemas en cualquier momento. Así que lo mejor ante un fallo menos conocido es buscar en Internet o preguntar a tu IA favorita. Muchos de los problemas relacionados con juegos tienen la solución explicada en ProtonDB, y otros aparecen en Google o incluso YouTube. Si el problema es de la parte del PC, más de lo mismo.

Hay que recordar que la Steam Machine no es plug’n’play siempre, pero para muchas personas, entre las que me incluyo, es lo mejor de lo mejor por todo lo que ofrece.