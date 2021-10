Probando Amarok LinuxOS 3.2. Lo mejor de Debian sin complicaciones

El nombre de Amarok puede llevar a confusión. Hay un vehículo de Volkswagen, un reproductor de música del proyecto KDE y una ya discontinuada distribución basada en Mandriva. Este artículo no habla de ninguno de ellos

En este caso me refiero a una distribución GNU/Linux de escritorio basada actualmente en Debian. La versión que comento está basada en Debian 11 (‘Bullseye’) con el escritorio Cinnamon, pero también puede descargarse con XFCE, GNOME y MATE.

Probando Amarok LinuxOS 3.2.

Descarga e instalación

Un problema común a las distribuciones Linux menos populares es la lentitud de la descarga. Los desarrolladores de Amarok solucionaron esto ofreciendo cinco alternativas:

OSDN.

SourceForge.

Foss Torrent.

Media Fire.

Google Drive

Por supuesto que dependiendo cuál elijas variará la velocidad. Mi experiencia usando Foss Torrent fue realmente buena.

La creación del pendrive de instalación se puede hacer con cualquiera de las herramientas habituales. Yo uso Fedora Media Writer, pero, al estar basada en Debian, el creador de discos de arranque de Ubuntu debería funcionar.

Ayer me quejaba de los colores «institucionales» de Ubuntu 21.10. Bueno, si algo le sobra a a Amarok 3.2 son los colores. De hecho, a los cortos de vista como yo se les complica algo ver la pantalla de inicio, pero no es un problema insoluble. Lo que si podría ser un punto en contra es que en el modo live solo puedes elegir entre portugués e inglés. Digo podría porque para mi que estoy familiarizado con Linux no significó mayor inconveniente, pero no puedo hablar por los nuevos usuarios.

También me resultó un poco difícil ver el icono del instalador sobre el colorido fondo de pantalla, pero, es un problema mio y es fácil de solucionar.

El proceso de instalación

No pongo puntajes a las distribuciones, pero si lo hiciera, el hecho de haber elegido Calamares como instalador ya les garantizaría un 7 sobre 10. Calamares es sin dudas la mejor opción de todos los instaladores disponibles para Linux. Dije antes que el modo live solo estaba disponible en portugués e inglés. Pero, al momento de la instalación puede optarse por tes variantes del Español; España, México y Puerto Rico. También hay dos variantes de teclado; Español y Latinoaméricano.

La creación de particiones puede hacerse en forma automática o manual. El particionado manual es muy fácil y, Calameres te indica como crearlas para arranque UEFI..

Al momento de crear el usuario podrás definir que ese sea el administrador o crear otro que cumpla esa función.

iniciando sesión

Cuando reinicias el equipo, te aparece la colorida pantalla del gestor de arranque. Pude comprobar que el instalador detectó los otros sistemas operativos instalados y permite acceder a ellos sin problemas. Al finalizar el proceso de arranque ves la ventana de inicio de sesión en la que también tienes que introducir el nombre de usuario. Algo un poco incómodo cuando tienes un solo usuario y lo convertiste en administrador.

Amarok Linux OS 3.2 te da la bienvenida con un asistente que te permite ver en una sola pantalla toda las opciones de configuración para dejar el sistema a tu gusto.

La disponibilidad de programas está garantizada tanto por los amplios repositorios de Debian como por uno propio de la distribución a lo que hay que sumarle el surtido de FlatHub (Formato Flatpak). Además, gracias a Gdebi podemos instalar cómodamente paquetes DEB descargado desde la web. Si no te alcanza, siempre puedes agregar el soporte para los paquetes Snap.

Dije más arriba que el uso de Calamares le garantizaba 7 puntos. El mantener a Synaptic como alternativa a la tienda de aplicaciones les da derecho a los otros 3. De todas formas, si te gusta un instalador colorido con capturas de pantalla, el instalador de software funciona bien.

Si bien el surtido de software es abundante, Amarok LinuxOS 3.2. no trae muchos programas preinstalados. Un reproductor de videos (VLC), el navegador (Firefox), un cliente torrent (QBittorrent) y un visor de documentos, A esto hay que sumarle las herramientas necesarias para la configuración del sistema operativo y la instalación de programas.

Mi opinión

Amarok LinuxOS 3.2. es una gran distribución que cumple lo que promete; facilidad de uso y amplia disponibilidad de software. Es la opción ideal si quieres un sistema operativo que brinde amplia libertad en la configuración sin tener que complicarse la vida para obtenerla.