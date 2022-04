¿Presentaciones desde la línea de comandos?

Para muchos trabajos, conferencias, clases, etc., es necesario realizar presentaciones para mostrar lo que necesitas. Siempre se ha hablado de programas gráficos como puede ser PowerPoint, Impress, etc., pero también existen herramientas tan interesantes para CLI como tpp, con las que puedes realizar también presentaciones de la línea de comandos.

Puedes pensar a priori que esto es una desventaja frente a las otras opciones citadas, y lo es en algunos casos. Pero para presentaciones donde muestras snippets de código fuente, o comandos, entonces ahí tpp puede volverse especialmente interesante. Es por eso que me ha parecido bien dar a conocer esta herramienta para aquellos usuarios que aún no la conocían.

*Nota: para instalar el paquete tpp lo puedes realizar desde el gestor de paquetes de tu distro, como apt-get en Debian y derivados, dnf en CentOS/Fedora/RHEL y derivados, etc. Otra opción es descargarlo y compilarlo tú mismo desde el código fuente.

Una vez tienes tpp puedes comenzar a crear las presentaciones que necesites desde la línea de comandos, siguiendo estos pasos:

Primero: creas, con tu editor de texto favorito, un fichero de texto denominado ejemplo.tpp y dentro puedes incluir la cabecera de la presentación de este modo:

--author LxA --title PRIMERA PRESENTACIÓN --date today --heading ¿Cómo usar tpp?

Segundo: ahora se crea una lista de items usando los colores, slide-in, etc. Para ello, en el mismo fichero sigues agregando:

--- --color orange *PRESENTACIÓN DE EJEMPLO --- --beginslideleft --color blue *PRIMEROS EJEMPLOS --- --endslideleft --beginslidetop --color red *SEGUNDOS EJEMPLOS --color white --endslidetop

Tercero: ahora puedes seguir agregando contenido. Por ejemplo, imagina que quieres mostrar comandos o código fuente en tu presentación, entonces puedes hacerlo como en este ejemplo:

--- --center Source Code --beginoutput #!/bin/bash echo "Hola, esto es una prueba" --endoutput

Cuarto: ahora es el momento de agregar las líneas para animar, por ejemplo:

--center Shell Output --- --beginshelloutput $ perl -e 'print "Hola, esto es un ejemplo.

"' Hola, esto es un ejemplo. --endshelloutput

Quinto: puedes agregar más slides, ya que hasta ahora se ha usado solo uno:

--- --newpage --boldon --revon --center Please check Perl's Manual Page for more info

Para conocer todas las posibles opciones de tpp para crear tus presentaciones, puedes usar el manual:

man tpp

Más información y obtención del paquete – Sitio de Github