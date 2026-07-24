OpenAI ha presentado Presence, una plataforma diseñada para que las empresas desplieguen y gestionen agentes de inteligencia artificial en tareas de atención al cliente, ventas y servicios internos. El anuncio, realizado el 22 de julio de 2026, marca un giro estratégico: la compañía deja de ser solo un proveedor de modelos para convertirse en un integrador de soluciones enterprise. A diferencia de las APIs tradicionales, Presence no se ofrece en modo autoservicio, sino que requiere la intervención de ingenieros especializados de OpenAI o de integradores globales seleccionados, un enfoque que recuerda al modelo de consultoría que hizo famoso a Palantir.

La plataforma ya está operativa en el canal de soporte telefónico en inglés de OpenAI, donde resuelve el 75% de los problemas sin intervención humana, según datos de la compañía. En solo diez días, un ciclo de mejora impulsado por Codex logró reducir las transferencias a empleados en quince puntos porcentuales. Estos resultados han llamado la atención de grandes corporaciones, y los primeros clientes incluyen a BBVA México, SoftBank Corp. y la aseguradora IAG, que ya están probando la tecnología en entornos reales.

¿Qué es OpenAI Presence y cómo funciona?

Presence no es un modelo de lenguaje nuevo, sino un producto gestionado de extremo a extremo que empaqueta orquestación, gobernanza y operación de agentes de IA. La plataforma permite conectar los agentes a sistemas internos de la empresa (CRM, ERP, bases de conocimiento), definir políticas sobre qué acciones pueden realizar y cuándo deben escalar a un humano, y establecer guardrails para evitar comportamientos no deseados. Incluye un editor de agentes, un playground para simular interacciones y herramientas de evaluación que verifican si el agente sigue las políticas, usa las herramientas correctas y escala adecuadamente.

Una vez en producción, el sistema continúa aprendiendo mediante un bucle de mejora continua impulsado por Codex, el asistente de programación de OpenAI basado en GPT-5.6. Codex analiza las interacciones reales, identifica debilidades y propone cambios que el equipo humano prueba y aprueba antes de implementarlos. De esta forma, el agente se adapta a cambios en productos, políticas o comportamiento de los usuarios sin necesidad de reescribir el código desde cero.

Los primeros clientes: BBVA, SoftBank e IAG

Entre los clientes de lanzamiento destaca BBVA México, que utiliza Presence para ofrecer interacciones más rápidas y personalizadas en servicios bancarios cotidianos. SoftBank Corp. está probando agentes en japonés con conversaciones naturales y precisas, mientras que IAG (International Airlines Group) estudia su uso para gestionar picos de demanda en reclamaciones por inclemencias meteorológicas o desastres naturales. Aunque BBVA es un banco español, su implementación se centra en México, pero demuestra el interés de grupos europeos por la tecnología.

La presencia de estos nombres refleja la apuesta de OpenAI por sectores regulados como la banca, los seguros y las telecomunicaciones, donde la gobernanza y el cumplimiento normativo son críticos. La compañía asegura que cada despliegue se adapta al caso de uso concreto, limitando el acceso del agente solo a la información y sistemas necesarios para su tarea.

Un modelo de implementación tipo consultoría

El aspecto más novedoso de Presence es su modelo de entrega. No está disponible como producto autoservicio; cada implementación la lideran los Forward Deployed Engineers (FDEs) de OpenAI o integradores globales certificados. Este enfoque, similar al de Palantir, garantiza que el agente se integre correctamente con los sistemas de la empresa, se definan las políticas adecuadas y se realicen pruebas exhaustivas antes de pasar a producción. El precio no se ha hecho público, pero se espera que siga el modelo enterprise tradicional: contratos anuales con consumo mínimo y acuerdos de nivel de servicio.

OpenAI ha creado para ello la OpenAI Deployment Company, lanzada en mayo de 2026 con una valoración de 10.000 millones de dólares y el respaldo de TPG, Goldman Sachs, SoftBank, Capgemini y McKinsey. Esta filial absorbió unos 150 ingenieros de la consultora Tomoro y es el brazo de servicios que hace posible Presence. La estrategia supone un riesgo calculado: al ofrecer servicios de implementación, OpenAI compite directamente con sus propios clientes, como Salesforce o Zendesk, que construyen sus negocios sobre la API de la compañía.

Implicaciones de Presence para el mercado europeo

Para las empresas españolas y europeas, Presence representa una oportunidad y un desafío. Por un lado, ofrece una solución llave en mano para desplegar agentes de IA con garantías de gobernanza, algo especialmente valioso en sectores como la banca, los seguros o la administración pública, donde el cumplimiento normativo es prioritario. Por otro, el modelo de consultoría y los precios no públicos pueden limitar el acceso a grandes corporaciones, dejando fuera a pymes y startups que quizás busquen una alternativa europea de IA.

La competencia también se mueve: Google ha invertido 750 millones de dólares en un ecosistema de consultores para Gemini, y Anthropic lanzó hace una semana Ode, su propia organización de ingenieros de despliegue. La batalla por el mercado enterprise de agentes de IA se está librando en la capa de servicios, no en los modelos. Para las empresas europeas, la decisión dependerá de si prefieren una solución integrada como Presence o construir sus propios agentes sobre APIs abiertas, con el consiguiente esfuerzo de gobernanza y mantenimiento.

OpenAI ha dejado claro que Presence evolucionará con cada nueva versión de sus modelos, sin que el cliente tenga que gestionar las migraciones manualmente. La plataforma ya está disponible en un programa de disponibilidad general limitada para clientes enterprise elegibles, y se espera que en los próximos meses se amplíe el número de integradores certificados. El tiempo dirá si este enfoque de consultoría de lujo se democratiza o se queda reservado para unos pocos, pero lo que está claro es que OpenAI ha dado un paso firme para convertirse en un proveedor de software empresarial, no solo de inteligencia artificial.