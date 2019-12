Predicciones sobre el futuro de la industria según un ejecutivo de IBM

Tan inevitable como la finalización de un año y el comienzo del otro son los balances y las predicciones. Nuestro balance del decenio (la década termina el año que viene a pesar de lo digan los medios) ya lo hicimos. Por lo que ahora vamos a enfocarnos en el futuro.

Pero, como no hay forma más segura de hacer el ridículo que arriesgar predicciones en materia de tecnología, no voy a decir las mías, sino que voy a reproducir la de gente que sabe.

Chris Ferris es el máximo responsable técnico en la división de tecnologías abiertas de IBM y esto es lo que cree que va a pasar. Pero Ferris no se limita a anticipar el futuro, cree que el código abierto es el ingrediente necesario para que ese futuro suceda.

En sus palabras:

Eso (los grandes avances logrados en matería de software) no habría ocurrido en el espacio del código cerrado, así que es cuestión de que todos construyan sobre los éxitos de los demás y que alguien venga y diga: ‘Aquí hay una idea mejor’

Y agregó:

Trabajando juntos, los desarrolladores tienen el poder de cambiar industrias enteras. No se me ocurre nada que haya sido desarrollado exclusivamente en código cerrado que no haya salido eventualmente en código abierto