La pérdida de acceso a los datos almacenados en nuestros equipos puede medirse en una escala que va de lo molesto a lo catastrófico. Por suerte hay técnicas y programas para prevenir desastres.

La RAE define desastre con tres acepciones:

Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable.

Cosa de calidad, resultado, organización, aspecto u otras características lamentables.

Persona poco hábil, poco capaz, que lo hace todo mal, o que todo le sale mal.



Deuda de honor es una novela de Tom Clancy que va a quedar en la historia. No porque sea especialmente buena, sino porque anticipó un ataque a edificios de EE.UU usando aeronaves comerciales. Nadie, al menos públicamente, le prestó atención al otro ataque terrorista de la historia. Un virus que se introduce en los servidores de la Bolsa de Nueva York.

Aprovechando la excesiva dependencia de los modelos informatizados, el virus logra causar grandes perjuicios a la economía del país para luego paralizar todo el sistema informático.

Es probable que ninguno de nosotros almacene datos cuya pérdida o adulteración pueda causar problemas a nivel mundial, aunque si puede complicarnos la vida. Por eso es recomendable tomar algunas precauciones.

Aquí hay algunas cosas que podemos hacer:

Tener un plan

La ley de Milo Murphy es una serie de animación del canal Disney XD. Cuenta la historia de un adolescente con propensión a sufrir catástrofes. A consecuencia de eso lleva en su mochila una serie de herramientas con la cuáles implementar planes de contingencia.

Afortunadamente para nosotros, son pocas las posibilidades de que un elefante pise nuestro smartphone o un plato volador destruya accidentalmente nuestro ordenador. Sin embargo, nada nos asegura que no vamos a sufrir robos, averías o borrados accidentales. Dedicar unos minutos a pensar que hacer en esos casos nos ahorrará tiempo más tarde.

Me lancé al mundo LInux sin red. Después de una búsqueda en Google decidí descargar el instalador de red de Debian. Estamos hablando del año 2006. La instalación se quedó a mitad de camino y yo ni siquiera tenía un cd de Windows. En una computadora pública descargué la live de Knoppix y con esta conseguí grabar el medio de instalación de Ubuntu.

Meses después cambié la computadora por una con un mother Foxconn. Los memoriosos reccordarán que a esa empresa la acusaron de bloquear la instalación de Linux. Sintiéndome un experto, y teniendo un medio de instalación de Ubuntu la pedí sin sistema operativo. Arranco el sistema y el monitor me muestra un mensaje de resolución no soportada. Con el correr del tiempo supe que bastaba con hacer un cambio en el gestor de arranque, pero, en aquel momento, tuve que pagar para que me instalaran una versión pirata de Windows.

Tener a mano las herramientas

Con el correr del tiempo fui juntando una serie de herramientas que me permiten recuperarme de este tipo de desastres. Son las siguientes:

Super Grub2 Disk: Es un gestor de arranque que puedes instalar en un pendrive o dvd y usar en cualquier computadora cuando no funciona el del equipo. Funciona con Windows y las distribuciones Linux.

Boot-Repair-Disk: Esta herramienta en modo live permite recuperar el gestor de arranque instalado en el equipo, En caso de que no se pueda arreglar podemos obtener un informe de los errores y copiarlo online para obtener ayuda en los foros.

Gparted: Esta distribución nos permite crear, modificar y borrar las particiones del disco rígido.

WoeUSB: Sí, tengo instalado Windows 10 y me gusta, no me juzguen, pueden tener un hermano como yo. Con Woe USB se puede crear en cualquier momento un pendrive de instalación de Windows. A diferencia de las herramientas mencionadas arriba, WoeUSB es una aplicación. Aunque podemos instalarla sin problemas en una distro Linux que tenga modo live.

Yumi: Aunque hay otra aplicación multiplataforma que permite instalar múltiples distribuciones en un pendrive, no la pongo en la lista porque nunca conseguí acostumbrarme a ella.. Yumi es muy buena, pero, solo está disponible para Windows.

Hacer copias de seguridad

Y hacer copias de seguridad de las copias de seguridad. Y no te olvides de subir las copias de seguridad de las copias de seguridad a la nube.

Perdí archivos importantes por formatear el disco equivocado. La segunda vez los perdí porque una suba de voltaje eléctrico me arruinó el disco rígido. La siguiente vez perdí datos importantes porque la herramienta de creación de discos de Ubuntu insistía en formatear la unidad que no era. Aprendí la lección a la tercera.

Es cierto que en los repositorios tenemos Testdisk, una herramienta para la terminal que permite recuperar los datos borrados. Pero tarda muchas horas, y a diferencia de las herramientas comerciales no los recupera con el nombre original por lo que hay que revisar archivo por archivo. Pero, siempre es mejor prevenir.

Lo más fácil de salvaguardar son los marcadores y contraseñas del navegador. Firefox, Chrome y Opera ofrecen la posibilidad de sincronizar entre equipos. Brave lo tiene implementado a modo parcial. Yo uso un enfoque menos elegante. Copio la carpeta de configuración a un disco externo y pego el contenido en la carpeta de configuración nueva.

En caso de usar un cliente de correo electrónico como Thunderbird, lo conveniente es configurar las cuentas con el protocolo IMAP. A diferencia del protocolo POP, los correos quedan en el servidor hasta que sean borrados allí.

Las distribuciones Linux basadas en GNOME suelen incluir Déjà Dup. Esta aplicación nos permite programar copias de seguridad periódicas, determinando que carpetas incluir y cuales no. También podemos elegir la ubicación del almacenamiento y el horario de realización de la copia.

En caso de necesitar un programa con más opciones, Back in Time nos permite crear varios perfiles de copia con distintas configuraciones de carpetas seleccionadas y frecuencia de copiado.