El emulador de PSP de referencia, PPSSPP, ha recibido una actualización significativa que refina la experiencia de juego en dispositivos modernos. La versión PPSSPP 1.20 ya está disponible en todas las plataformas, introduciendo mejoras de rendimiento, controles más inteligentes y una gestión de archivos mucho más sencilla. Entre las novedades más destacadas se encuentra un notable aumento en la fiabilidad del multijugador local (ad hoc) y la incorporación de un modo retrato nativo en dispositivos móviles, cambios que serán bien recibidos por quienes disfrutan de los clásicos de PSP en teléfonos, PCs o consolas portátiles como la Steam Deck.

Esta nueva versión, que ha llegado 9 meses después de la versión anterior, pone tanto énfasis en la usabilidad y la conectividad como en la velocidad bruta. Los pilares de PPSSPP 1.20 incluyen el esperado soporte completo para orientación vertical en móviles, un sistema de retransmisión asistida por servidor para estabilizar las partidas multijugador ad hoc, la posibilidad de subir archivos al emulador a través de HTTP en la red local y una mayor flexibilidad para la gestión de partidas guardadas (save states).

Un vistazo a fondo a las novedades de PPSSPP 1.20

Modo Retrato en Móviles: Durante mucho tiempo optimizado para el modo apaisado, imitando la pantalla ancha de la PSP, PPSSPP 1.20 trata por fin la orientación vertical como algo fundamental. Menús, superposiciones y los controles en pantalla se reorganizan de forma limpia al rotar el teléfono. Además, se pueden mantener diseños táctiles separados para cada orientación, permitiendo configuraciones cómodas para sesiones de juego rápidas con una mano y otras más precisas para partidas largas.

Multijugador Ad Hoc Más Fiable: El multijugador local siempre ha sido frágil en redes domésticas debido a NATs restrictivos y conexiones peer-to-peer inestables. PPSSPP 1.20 incorpora un sistema de retransmisión de paquetes a través de un servidor. Esto enruta el tráfico por un host intermediario, superando los obstáculos de red y reduciendo las sesiones interrumpidas, facilitando el emparejamiento en títulos como Monster Hunter Freedom Unite o Dissidia Final Fantasy.

Transferencias por Wi-Fi vía HTTP: Otra gran mejora en calidad de vida es la posibilidad de subir juegos, partidas guardadas y otros archivos al emulador mediante HTTP desde cualquier dispositivo en la misma red. En lugar de buscar carpetas o usar cables, basta con apuntar el navegador del ordenador a la dirección que proporciona el emulador para enviar los archivos directamente al dispositivo de destino. Es más rápido, limpio e ideal para quienes usan múltiples dispositivos.

Estados de Guardado Más Flexibles: La gestión de partidas guardadas gana flexibilidad con slots configurables que ahora pueden llegar hasta 30. Este margen adicional facilita la experimentación en juegos de rol o partidas desafiantes. Esto, combinado con los perfiles táctiles por orientación y el soporte existente para mandos, shaders y escalado de resolución, hace de la versión 1.20 una actualización que mejora el día a día sin añadir complejidad.

PPSSPP sigue mejorando

PPSSPP sigue siendo un pilar para los aficionados a la nostalgia gracias a su capacidad para mejorar el catálogo de PSP (con imágenes más nítidas y mejor ritmo de fotogramas) en casi cualquier dispositivo. Solo en Android, la aplicación ha superado los 100 millones de instalaciones en Google Play, y es muy popular en consolas portátiles como Steam Deck. Funciones como el modo retrato y las cargas por Wi-Fi responden directamente a cómo se juega hoy en día: sobre la marcha, en múltiples dispositivos y, a menudo, sin un cable a la vista.

PPSSPP es un proyecto de código abierto (bajo licencia GPL) mantenido por una comunidad muy activa liderada por su autor original, Henrik Rydgård. El registro de cambios de la versión 1.20 incluye numerosas correcciones de errores y ajustes de rendimiento en plataformas como Android, Windows, Linux, macOS y iOS. Si ya usas PPSSPP, la actualización debería estar disponible a través de tu canal habitual; los nuevos usuarios encontrarán una configuración accesible y una larga trayectoria de mejoras constantes.

Desde juegos de acción como God of War: Ghost of Sparta hasta favoritos portátiles como Persona 3 Portable, la biblioteca de PSP brilla cuando se escala y ajusta. Con la versión 1.20, PPSSPP apuesta por los pequeños detalles que mantienen accesibles esos clásicos, consolidándose como el mejor emulador en su categoría.