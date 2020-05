Desde hace ya más de una década, el mercado móvil está dominado por dispositivos que ejecutan iOS y Android. Muchos han intentado arrebatarles el trono, pero de momento, como mucho, han conseguido hacer un poco de ruido. La tendencia parece que puede cambiar un poco en el futuro, gracias a sistemas operativos móviles como postmarketOS, quien usa software de KDE en su mayoría. Y más ahora, que se está expandiendo a más dispositivos.

Según un informe de TuxPhones, postmarketOS puede ejecutarse ahora en más de 200 dispositivos, en lo que se incluyen móviles y tablets. Para entender esta gesta, hay que tener en cuenta que el sistema operativo nació en 2017 y ya se ha convertido en el sistema operativo móvil líder de los que hay disponibles basados en Linux. Aún más, un sistema operativo tan popular como Ubuntu Touch sólo soporta en la actualidad 23 dispositivos, y otros 14 que están en progreso.

postmarketOS lleva el software de KDE a 200 móviles

Gran parte de la demanda se debe a los métodos de instalación, herramientas y guías para conseguir instalar postmarketOS en nuestros dispositivos móviles. Además, también nos permite elegir entre entornos gráficos Plasma (Mobile), MATE, GNOME, Xfce y Phosh. Por si fuera poco, también se puede instalar en un iPhone 7/Plus, en donde se incluye Wayland, todo gracias al Project Insanity.

Si estáis interesados en probar postmarketOS en vuestro dispositivo móvil, lo primero que tenéis que hacer es ir a su página Wiki y ver si vuestro dispositivo está soportado. Si lo está, desde la misma página podemos acceder a la Wiki de cada uno de los dispositivos, en donde habrá un enlace a la guía de instalación.

Como opinión personal, tengo que decir que me llama mucho la atención un sistema operativo como este, pero creo que no será la mejor de las opciones si no podemos ejecutar algunas aplicaciones móviles. En cualquier caso, se está trabajando para que pueda ejecutar aplicaciones de Android, lo que sí podría cambiar las reglas del juego.