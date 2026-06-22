El mundillo de los sistemas operativos móviles alternativos está de enhorabuena con la llegada de postmarketOS 26.06. Esta propuesta, que siempre ha buscado dar una segunda vida a hardware que a menudo queda olvidado por los grandes fabricantes, se consolida como una de las opciones más robustas para quienes quieren escapar del software privativo en el territorio europeo.

La nueva versión 26.06 no es un simple parche de mantenimiento, sino que trae consigo una base tecnológica renovada y un listado de dispositivos compatibles que sigue creciendo. Los usuarios que buscan cacharrear con sus terminales encontrarán en esta actualización un sistema más pulido y listo para el día a día, manteniendo esa esencia de libertad que caracteriza al proyecto desde sus inicios.

Una base sólida sobre Alpine Linux gracias a postmarketOS 26.06

Uno de los pilares fundamentales de este lanzamiento es su transición a Alpine Linux 3.24. Al sustentarse en esta distribución tan ligera, el sistema consigue que el rendimiento en dispositivos con recursos limitados sea sorprendentemente fluido. Es importante destacar que la estabilidad del núcleo resulta clave para que las aplicaciones no den problemas inesperados cuando estamos usando el móvil fuera de casa.

Interfaces para todos los gustos

En cuanto a lo que vemos en pantalla, postmarketOS 26.06 viene cargado de novedades visuales. Se han incluido versiones actualizadas de los entornos más populares, como Phosh 0.55.0 y Sxmo 1.18.1. Pero donde realmente se nota el salto es en la integración de KDE Plasma Mobile 6.6.5, que ofrece una experiencia de usuario muy cercana a lo que tendríamos en un ordenador de escritorio, pero adaptada perfectamente a pantallas táctiles.

Por otro lado, los amantes de GNOME tampoco se quedan atrás. Aunque la versión general del entorno es la 50, la variante específica para móviles se queda en la 48, asegurando así que la interfaz sea manejable con una sola mano y que los gestos táctiles respondan de forma intuitiva, algo que aquí valoramos mucho cuando vamos con prisa de un lado a otro.

Hardware renovado y soporte extendido

La compatibilidad con hardware es, posiblemente, el punto fuerte de esta entrega. Se han añadido al catálogo oficial varios modelos de Google Chromebook, concretamente los modelos Asurada, Cherry y Corsola. Además, dispositivos como el Radxa Dragon Q6A y la PINE64 PineNote ahora pueden correr este sistema operativo sin mayores complicaciones, ampliando el abanico de posibilidades más allá de los teléfonos tradicionales.

Esta actualización llega seis meses después de la anterior y supone un paso importante para la comunidad, demostrando que existe un camino viable para la convergencia tecnológica. Con la inclusión de nuevos controladores y un soporte de software más moderno, los terminales compatibles ganan en longevidad y seguridad. La idea principal es que el usuario tenga el control total sobre su máquina, permitiendo una personalización extrema que raramente se encuentra en los sistemas comerciales que inundan las tiendas hoy en día.