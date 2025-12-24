El proyecto postmarketOS ha puesto en circulación la versión 25.12 de su sistema operativo móvil, una distribución Linux pensada para alargar la vida útil de teléfonos y tabletas más allá de Android e iOS. Aunque todavía no está del todo preparada para sustituir a los sistemas tradicionales en el día a día de la mayoría de usuarios, la nueva edición da pasos importantes en estabilidad, soporte de hardware y experiencia de uso.

En esta entrega, el equipo se centra en ofrecer un sistema más sólido y manejable, con un gestor de paquetes renovado, interfaces móviles actualizadas y una reorganización del catálogo de dispositivos soportados. Para la comunidad europea, especialmente la que apuesta por dispositivos éticos y de larga duración como Fairphone o terminales abiertos tipo PinePhone y Librem, este movimiento consolida a postmarketOS como una alternativa cada vez más seria dentro del ecosistema móvil basado en Linux.

Fundamentos técnicos: salto a Alpine Linux 3.23 y APK 3

postmarketOS 25.12 se construye ahora sobre Alpine Linux 3.23, lo que implica un conjunto más reciente de paquetes y bibliotecas en todo el sistema. Además, adopta la versión 3 del Alpine Package Keeper (APK), el gestor de paquetes de Alpine, con un cambio clave en la forma en que se realizan las actualizaciones.

En lugar de ir descargando e instalando paquete a paquete, el sistema descarga primero todos los paquetes necesarios y solo después inicia el proceso de instalación. Esta medida resulta especialmente útil en dispositivos móviles, donde la conexión de datos puede ser inestable: se reduce de forma notable el riesgo de que un corte de red deje el sistema a medio actualizar y, en el peor de los casos, inutilizable.

Para facilitar el mantenimiento, la nueva versión de APK registra todas las operaciones en un fichero de log dedicado situado en /var/log/apk.log .

GNOME 49 y KDE Plasma Mobile 6.5.3: mejoras en la capa visual

En el apartado gráfico, la nueva versión llega con componentes procedentes de GNOME 49 adaptados al uso móvil. Entre las novedades, se incluye compatibilidad directa para conectar dispositivos MTP, lo que facilita el intercambio de ficheros con otros aparatos sin tener que recurrir a configuraciones complicadas o herramientas adicionales.

Por su parte, el entorno KDE Plasma Mobile salta a la versión 6.5.3, consolidando una serie de cambios orientados a la usabilidad. Se ha mejorado la integración con Waydroid, la capa de compatibilidad que permite ejecutar aplicaciones Android, se ha afinado el rendimiento de la pantalla de bloqueo para que cargue más rápido y se han pulido la pantalla de inicio y la aplicación de cámara, Plasma Camera, que gana en fluidez y estabilidad.

Phosh 0.51 y Sxmo 1.18.1: interfaces móviles para todos los gustos en postmarketOS 25.12

La interfaz Phosh, popular en dispositivos como Librem 5 y varios modelos comunitarios, llega en la versión 0.51. Esta actualización introduce una mejor gestión del brillo automático, hace que los portales en Rust sean más adaptativos y añade previsualizaciones en miniatura en el selector de archivos, haciendo más cómodo el manejo de documentos y multimedia.

Otra novedad destacada de Phosh 0.51 es el soporte para múltiples reproductores de medios en la pantalla de bloqueo, nuevas opciones de escalado de la interfaz y un indicador emergente de escritura en el teclado Stevia, que ayuda a entender cuándo el sistema está interpretando la pulsación de teclas. Además, la aplicación de ajustes móviles de Phosh ahora muestra un primer conjunto de opciones procedentes de la herramienta de ajustes propios de postmarketOS, permitiendo, entre otras cosas, configurar atajos de diseño del terminal directamente desde dichas preferencias.

En paralelo, la cuarta interfaz soportada, Sxmo, se actualiza a la versión 1.18.1. Este entorno minimalista introduce soporte para los gestores de ventanas i3 y River, ofreciendo un control más fino a quienes prefieren un manejo muy ligero y orientado al teclado. Incorpora también un nuevo menú de Acciones Rápidas para simplificar tareas habituales y reemplaza el demonio callaudiod por WirePlumber para gestionar el cambio al modo de audio «Llamada» durante las conversaciones telefónicas.

Firefox más adaptable con mobile-config-firefox 5.1.0

El navegador también recibe atención en postmarketOS 25.12 gracias al paquete mobile-config-firefox 5.1.0, una configuración específica pensada para uso móvil y con énfasis en la privacidad. Esta versión incorpora una página especial about:mobile desde la que el usuario puede activar o desactivar las distintas opciones que aplica esta configuración.

Entre las posibilidades se encuentra mover la barra de direcciones a la parte superior o inferior de la pantalla, elegir si se muestran botones de cierre en las pestañas o ajustar el contador de pestañas abiertas. Además, se han revisado los comportamientos de las ventanas emergentes para acciones como abrir el menú de Firefox, añadir marcadores o realizar otras operaciones comunes, con el objetivo de que funcionen de forma más predecible y fiable en pantallas táctiles y se introducen mejoras relacionadas con el escalado fraccional en Wayland.

Reorganización del soporte de hardware y nuevos dispositivos

Con este lanzamiento, el proyecto ha decidido aplicar criterios más estrictos a la hora de clasificar los dispositivos soportados. El kernel genérico MSM8916 y los terminales que dependen de él pasan a la categoría de «testing». Esto significa que, aunque las imágenes de instalación siguen disponibles, el equipo deja claro que la experiencia puede no ser tan pulida como en dispositivos marcados como estables.

También se han reestructurado otros árboles de hardware: los dispositivos basados en MSM8226 adoptan ahora un empaquetado genérico, mientras que los modelos que dependían del kernel APQ8064 se integran en el empaquetado correspondiente al MSM8960. Esta reorganización viene acompañada de una lista amplia de correcciones de kernel y mejoras de compatibilidad con distintos componentes, recogidas en detalle en el comunicado oficial del proyecto.

En cuanto a nuevos dispositivos, postmarketOS 25.12 estrena soporte para la Lenovo ThinkSmart View, una tableta orientada originalmente a videoconferencias de sobremesa. En esta primera fase se cuenta con arranque funcional, pantalla táctil, conectividad Wi‑Fi y aceleración 3D, mientras que elementos como el audio, la cámara, el Bluetooth y los sensores de luz ambiental todavía no están plenamente operativos.

Más allá del nuevo dispositivo, se han introducido mejoras en el soporte de cámaras y audio de distintos equipos ya conocidos. Destacan los avances en la cámara y webcam de la tablet Acer Chromebook Tab 10, la mejora del audio en llamadas en el OnePlus 6 y un soporte más afinado para teléfonos como el Fairphone 5, el Librem 5 y la familia PinePhone.

Contexto y disponibilidad de postmarketOS 25.12

postmarketOS sigue apuntando a un público que valora la durabilidad y la libertad de software, un perfil cada vez más visible en Europa, donde la legislación y la preocupación por el derecho a reparar y la sostenibilidad tecnológica ganan peso. Terminales como Fairphone, se ven especialmente favorecidos por avances como los de esta versión, que refuerza la posibilidad de mantener un teléfono plenamente funcional más allá de la vida útil prevista por los fabricantes tradicionales.

La nueva edición está disponible para un abanico amplio de dispositivos, que incluye no solo móviles y tabletas, sino también algunos ordenadores portátiles y de sobremesa con arquitectura x86. Sin embargo, el propio proyecto sugiere que, en hardware de escritorio convencional, resultan más apropiadas distribuciones como Ubuntu, Fedora o Linux Mint, reservando postmarketOS para quienes quieran experimentar en serio con Linux en teléfonos y tabletas.

Quienes ya utilicen postmarketOS 25.06 pueden consultar la wiki oficial para seguir los pasos de actualización a 25.12, con instrucciones específicas según el dispositivo. Para usuarios que se acercan por primera vez al sistema, la página de instalación ofrece guías detalladas, advertencias sobre el estado de soporte de cada modelo y enlaces a las imágenes de descarga.

Con el salto a Alpine Linux 3.23, la llegada de APK 3, la renovación de entornos como GNOME, KDE Plasma Mobile, Phosh y Sxmo, y la ampliación del soporte de hardware con dispositivos como la Lenovo ThinkSmart View, postmarketOS 25.12 consolida su papel como laboratorio vivo para llevar Linux a móviles y tabletas, avanzando poco a poco hacia un escenario en el que mantener y reutilizar dispositivos sea algo más sencillo y sostenible.