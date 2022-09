Cuando leo «SP» tras un software, siempre suelo pensar en Windows XP. Fue el primer sistema operativo que usé en un ordenador propio, y entre el primero y el segundo se corregían muchas cosas. Si mi memoria no me falla, que también es posible, no he vuelto a verlo hasta que se ha incluido en una de las opciones móviles para Linux que más gusta a la comunidad. Aunque lo cierto es que no aparece en imágenes como la que encabeza este artículo, en donde aparece sólo postmarketOS 22.06.2.

postmarketOS 22.06.2 debería haber sido la actualización de agosto de 2022, pero se retrasó porque la nueva versión de Phosh no se iniciaba en el Samsung Galaxy S III. Han tenido que entender qué pasaba y solucionarlo para lanzar una nueva versión de punto del sistema operativo. Y el salto es importante: se ha subido de Phosh 0.17.0 a 0.21.0, y de Phoc 0.13.1 a 0.21.1. El proyecto dice que esto hace que la actualización sea enorme, pero esa no es la única novedad que ha llegado junto a postmarketOS 22.06.2 (y así lo escribiré, que me gusta más que mencionar el Service Pack).

Novedades más destacadas de postmarketOS 22.06.2

Phosh 0.21.0 y Phoc 0.21.1 son enormes actualizaciones de las versiones anteriores 0.17.0 y 0.13.1. Ambas se han saltado un montón de números de versión hasta la 0.20.0 por si te lo estás preguntando el motivo. Lo más emocionante es que ahora es posible deslizar hacia arriba y hacia abajo para hacer que aparezcan los menús. También la pantalla de bloqueo ha sido rediseñada, ahora es posible utilizar el menú superior allí y para todos los que configuraron Phosh con tweaks pmOS para mostrar el porcentaje de la batería, nosotros seremos capaces de ver que la derecha en la pantalla de bloqueo también. Ver todos los cambios es posible, pero habrá que visitar muchos enlaces: Phosh 0.20.0 (y las tres betas que se enlazan allí), 0.21.0 y Phoc 0.20.0, 0.21.0, 0.21.1.

postmarketOS-welcome 0.6.0 informa sobre cómo se abren ahora los menús en Phosh (para que los usuarios que no hayan leído esta entrada del blog u otras de la red no se confundan). También se ha cambiado la lógica para que aparezca una vez al arrancar en esta nueva versión de Phosh.

linux-postmarketos-qcom-sdm845 5.19.0 es una actualización bien probada desde edge para los SHIFT6mq basados en SDM845, OnePlus 6/6T y Xiaomi Pocophone F1.

powersupply 0.8.0 (anteriormente 0.6.0) es relevante para el SoC SDM845 también, ya que trae las peculiaridades necesarias para mostrar la tasa de carga/descarga, la temperatura y los límites de corriente USB para el SDM845 también.

PinePhone Pro ahora tiene una solución para arreglar el audio si no se tiene la información adecuada de SMBIOS proveniente del bootloader. Esto fue corregido correctamente en Tow-Boot 2021.10-005.

PinePhone: actualización del kernel a 5.19.2 y el controlador del magnetómetro AF8133J está ahora habilitado

PinePhone Pro: añadir el plugin upower fwupd para evitar las actualizaciones (del firmware del módem) si el teléfono no está conectado a AC.

Samsung Galaxy S III: la salida HDMI tuvo que ser desactivada ya que el controlador del kernel informa del estado incorrecto cuando se desenchufa y eso lleva a que la pila más nueva de Phosh no se inicie. Esta parece ser una función poco utilizada ya que requiere un dock/adaptador original de la época.

Actualiza desde el terminal

Hace ya un tiempo que se introdujo una herramienta para actualizar desde el terminal. Para el que no la tenga instalada, se puede añadir con el comando apk add postmarketos-release-upgrade , y luego lanzarla con el comando postmarketos-release-upgrade . Eso si se está en v21.12. Para versiones anteriores, los comandos de instalación serían:

wget https://gitlab.com/postmarketOS/postmarketos-release-upgrade/-/raw/master/upgrade.sh chmod +x upgrade.sh

La herramienta se ha probado lo suficiente para que se considere estable y segura, en caso contrario no la habrían lanzado, pero siempre es aconsejable hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de aplicar actualizaciones del sistema operativo, y más en una como esta que ha dado por lo menos dos saltos tan grandes. La próxima versión ya será postmarketOS 22.06.3, y en esa se esperan menos cambios.