Hace algunas semanas, no recuerdo en qué artículo, uno de nuestros lectores comentó que por qué la última versión de una distribución para móviles basados en Linux no incluía Phosh 0.15.0. Phosh proviene de Phone Shell, y es, digamos, GNOME llevado a dispositivos móviles. No tuve la respuesta, pero quizá había algo que solucionar. Quien no suele fallar es el equipo de desarrolladores que ayer viernes 11 de febrero lanzó postmarketOS 21.12 SP2.

Aunque también podríamos numerarlo como 21.12.2, de hecho aparece así en la URL,en las notas de lanzamiento como esta suelen referirse a ellas como Service Pack X. postmarketOS 21.12 SP2 es la segunda actualización de punto de la versión lanzada en diciembre de 2021, y en este caso no podemos decir aquello de que ha llegado sólo para corregir errores porque han incluido el mencionado Phosh 0.15.0.

Novedades más destacadas de postmarketOS 21.12 SP2

chatty 0.6.1 se actualiza a la última versión. Esta versión es una mejora significativa respecto a la 0.4, aportando soporte para la mensajería MMS, para el envío/recepción de archivos/medios arbitrarios y el chat en grupo, y muchas correcciones de errores y mejoras de estabilidad.

Phosh 0.15 se actualiza a la última versión, trayendo soporte para la tan deseada capacidad de utilizar frases de contraseña (es decir, ya no se limita a los números) a la pantalla de bloqueo. Además, si se tiene una SIM protegida con un pin, ahora se pedirá que se desbloquee.

Sxmo 1.8.2 se actualiza a la última versión trayendo muchas correcciones de errores, y un nuevo diseño de configuración que requiere la intervención del usuario en la actualización. También se ha cambiado el editor por defecto de vis a vim.

postmarketOS 21.12 SP2 se puede descargar desde este enlace. Los usuarios existentes ya pueden actualizar desde el mismo sistema operativo, operación que variará dependiendo del entorno gráfico o interfaz que se haya elegido. Recordamos que postmarketOS también está disponible con Plasma Mobile.