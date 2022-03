Hoy hace un mes y un día desde que lanzaran la versión anterior del sistema operativo que desarrolla este proyecto. En aquella ocasión podíamos decir que era un lanzamiento mayor, porque, a pesar de ser sólo un «Service Pack», es decir, una actualización de punto, incluía una nueva versión de Phosh. Hace unas horas, el proyecto ha lanzado postmarketOS 21.12 Service Pack 3, y en esta ocasión no podemos decir que sea tan importante a no ser que se use un PinePhone o el viejo rockero Nokia N900.

En postmarketOS 21.12 Service Pack 3 se han actualizado varios núcleos, entre los que está el 5.15.25 para el N900. Además, entre las novedades también leemos que se ha incluido el driver necesario para poder usar el teclado físico del PinePhone. Aparte de eso, el resto de novedades destacadas son pocas, y las tenéis en la siguiente lista.

Novedades más destacadas de postmarketOS 21.12 Service Pack 3

Dino ~0.3 actualizado a la última versión en la rama feature/handy de @mimi89999, con soporte para una UI adaptativa.

Squeekboard 1.16.0, con muchas traducciones a nuevos idiomas.

Portfolio actualizado a 0.9.3, con soporte para montar/gestionar discos externos. Útil para usar unidades usb con un dispositivo acoplado, o tarjetas SD en dispositivos que las soportan.

Corregidas las alarmas que no despertaban los dispositivos desde la suspensión, el daemon (waked) responsable de programar el evento de despertar no estaba configurado para iniciarse por defecto.

Núcleo de Linux de SDM845 actualizado a 5.16.12., el del MSM8996 actualizado a 5.16.12 y el del N900 se ha actualizado a la versión 5.15.25.

El controlador del kernel del teclado PinePhone ahora se construye como módulo.

Las nuevas imágenes están disponibles en la página de descargas del proyecto, desde donde también se pueden descargar imágenes de la versión Edge (unstable o inestable). Los usuarios existentes recibirán todos los nuevos paquetes automáticamente como actualización desde el mismo sistema operativo.