postmarketOS 2026-06 continúa evolucionando con una nueva actualización de desarrollo que incorpora importantes mejoras para teléfonos y tabletas con Linux. Entre las novedades más destacadas se encuentra la llegada de KDE Plasma Mobile 6.7, además de nuevas herramientas para la gestión del USB, mejoras en la imagen basada en systemd y diversos cambios destinados a simplificar el mantenimiento del sistema.

Basado en Alpine Linux, postmarketOS sigue siendo uno de los proyectos más activos dentro del ecosistema Linux móvil. Su objetivo es ofrecer una distribución capaz de prolongar la vida útil de dispositivos móviles mediante software completamente libre, incorporando de forma constante nuevas funciones y ampliando el soporte para más dispositivos.

postmarketOS 2026-06 incorpora Plasma 6.7 y más mejoras para Linux móvil

La principal novedad de esta actualización es la incorporación de KDE Plasma Mobile 6.7 tanto en Alpine Linux como en postmarketOS. Gracias a ello, los dispositivos compatibles reciben las últimas mejoras del entorno móvil de KDE, incluyendo correcciones de errores, optimizaciones de rendimiento y nuevas funciones desarrolladas durante las últimas semanas.

Otra incorporación importante es usb-signaller, una nueva utilidad desarrollada en Rust que pasa a formar parte de la rama edge de postmarketOS. Esta herramienta simplifica la inicialización de dispositivos USB, elimina la dependencia de determinados scripts de initramfs, mejora el registro de eventos y añade soporte para el cambio entre los modos host y dispositivo.

La imagen Duranium, basada en systemd, también recibe varias mejoras. Entre ellas destaca la posibilidad de habilitar Waydroid mediante una extensión del sistema, facilitando la ejecución de aplicaciones Android. Además, los equipos compatibles con variables EFI disponen ahora de un cargador de arranque de respaldo que permite recuperar el sistema automáticamente si una actualización del gestor de arranque falla.

En el apartado de compatibilidad, el paquete del kernel para dispositivos Qualcomm SDM845 se actualiza a Linux 7.1, incorporando mejoras para varios terminales. Entre ellas destaca el funcionamiento de la pantalla táctil en el LG G7 ThinQ, junto con otros cambios integrados desde el árbol principal del kernel.

Otras mejoras

Los desarrolladores también han realizado una limpieza de paquetes sin mantenimiento y han endurecido los requisitos para los dispositivos incluidos en la categoría de pruebas. A partir de ahora, estos deberán utilizar versiones del kernel que no sean más antiguas que la versión LTS más veterana soportada oficialmente y compilarse mediante LLVM. Además, la arquitectura armhf (ARMv6) desaparece de la rama edge al no contar prácticamente con usuarios activos.

Con esta actualización, postmarketOS continúa reforzando su posición como una de las distribuciones de referencia para Linux móvil. La llegada de Plasma 6.7, las mejoras en Duranium y la modernización de distintas herramientas demuestran que el proyecto sigue avanzando para ofrecer una experiencia cada vez más completa en teléfonos y tabletas compatibles.