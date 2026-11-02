PorteuX 2.9 ya está disponible con importantes mejoras internas destinadas a reforzar la estabilidad y el rendimiento de esta distribución GNU/Linux basada en Slackware. El lanzamiento incluye una revisión exhaustiva del código encargado del arranque y funcionamiento del sistema, correcciones en el instalador y optimizaciones del kernel. También actualiza componentes fundamentales de sus diferentes ediciones de escritorio.

A diferencia de otras versiones centradas en incorporar grandes funcionalidades, PorteuX 2.9 apuesta por perfeccionar la infraestructura existente. El desarrollador ha revisado el initrd, los scripts de inicio y apagado, las herramientas propias de la distribución y el instalador. El resultado es una actualización que busca reducir errores y mejorar el comportamiento general del sistema, tanto durante el arranque como en el uso cotidiano.

Una revisión profunda del sistema

El principal trabajo de esta versión se ha concentrado en el código que permite poner en marcha y mantener funcionando PorteuX. Los componentes del initrd, los scripts rc, las herramientas porteux-scripts y el instalador han pasado por una revisión detallada.

Este trabajo ha permitido corregir numerosos errores y mejorar la seguridad de diferentes operaciones. Entre los problemas solucionados se encuentran procesos que permanecían activos durante el apagado y que no se terminaban antes de desmontar los sistemas de archivos, así como incidencias relacionadas con la activación de módulos mediante enlaces simbólicos.

También se han corregido problemas con los códigos de arranque (*cheatcodes*) cuando el archivo porteux.cfg se modificaba desde Windows, y errores del instalador de Linux al trabajar con rutas que contienen espacios o al detectar la unidad de destino.

Linux 7.3.1 y optimizaciones del kernel

PorteuX 2.9 actualiza el kernel a Linux 7.3.1 e incorpora varias optimizaciones orientadas a mejorar el rendimiento del acceso a los datos.

Entre los cambios destaca la aceleración de la descompresión Zstandard ( zstd ), utilizada en diferentes operaciones relacionadas con los módulos comprimidos. También se mejora la lectura de páginas de la caché sin necesidad de utilizar bloqueos, además de aligerar el recorrido interno empleado para abrir archivos.

Estas modificaciones pueden beneficiar especialmente a una distribución como PorteuX, que utiliza un sistema modular y recurre a imágenes comprimidas para distribuir y activar componentes. La actualización también incorpora mejoras en las opciones de compilación para obtener un rendimiento adicional.

PorteuX 2.9 y las mejoras en Xfce y KDE Plasma

Los usuarios de Xfce encontrarán una novedad en el comportamiento de las ventanas: ahora es posible arrastrar archivos desde una ventana situada en segundo plano directamente a otra sin que la primera tenga que recibir el foco previamente.

El comportamiento recuerda al de Windows, donde se puede iniciar una operación de arrastre sobre una ventana que no está activa sin necesidad de cambiar primero el foco. El cambio modifica también el momento en que se activa y eleva una ventana: cuando se inicia una acción de arrastre, el cambio de foco se produce al soltar el botón del ratón.

KDE Plasma recibe un conjunto especialmente amplio de correcciones. Se solucionan problemas con las teclas de brillo, la batería y el botón de encendido en determinados equipos, además de incidencias relacionadas con las animaciones, el ciclo día-noche y la pantalla de bloqueo. También se corrigen problemas con los temas claros y oscuros de las aplicaciones GTK, la posición de los botones de los cuadros de diálogo y los menús desplegables de aplicaciones ejecutadas como administrador.

Actualización de los entornos de escritorio

La distribución renueva varios de sus escritorios y componentes principales. Entre las versiones incluidas destacan:

KDE Plasma 6.8.2 .

. GNOME 51.1 .

. COSMIC 1.11.0.

También se actualizan numerosos paquetes procedentes de sus respectivos proyectos originales. En el apartado gráfico, el controlador propietario de NVIDIA pasa a la versión 615.78.08.

La actualización incorpora además wget2 , que sustituye al tradicional wget , soporte para miniaturas PDF en Dolphin y el visor cosmic-viewer para la edición COSMIC. Se añade firmware que faltaba para determinados dispositivos Bluetooth de Qualcomm y sistemas de audio Cirrus, además de dependencias necesarias para que MPV funcione correctamente con Vulkan.

PorteuX 2.9 ofrece más seguridad y compatibilidad

PorteuX 2.9 también introduce cambios relacionados con la protección de archivos y configuraciones. Los archivos de contraseñas del sistema dejan de ser accesibles para cualquier usuario, mientras que se eliminan archivos de configuración que tenían permisos de escritura globales.

En el apartado de hardware, se corrigen problemas con el micrófono en algunos portátiles AMD y con el límite de carga de batería, la iluminación del teclado y otras funciones de determinados equipos Dell. También se solucionan incidencias con el arranque de máquinas virtuales desde dispositivos de almacenamiento virtio y con la cantidad de memoria disponible que mostraba el kernel al contabilizar incorrectamente determinadas reservas de memoria de la GPU.

PorteuX 2.9 está disponible en diferentes ediciones con sus respectivos entornos de escritorio. Las imágenes de instalación y los detalles completos de los cambios pueden consultarse en el repositorio oficial del proyecto en GitHub y en el anuncio de lanzamiento de PorteuX.