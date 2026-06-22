PorteuX 2.7 ya está disponible como nueva versión de esta distribución Linux ligera basada en Slackware. El proyecto continúa apostando por ofrecer un sistema rápido, portátil y capaz de ejecutarse desde memorias USB, incorporando ahora componentes más recientes y mejoras que buscan mantener la compatibilidad con hardware moderno.

A pesar de ser una distribución relativamente joven, PorteuX ha conseguido llamar la atención de muchos usuarios que buscan una alternativa ligera para equipos modestos o sistemas portátiles. La versión 2.7 actualiza buena parte de su base tecnológica y renueva varios de los entornos de escritorio disponibles para los usuarios.

PorteuX 2.7 actualiza su base con Linux 7.1 y KDE Plasma 6.7

Una de las principales novedades de PorteuX 2.7 es la incorporación del kernel Linux 7.1. Gracias a esta actualización, la distribución mejora el soporte para procesadores, tarjetas gráficas, dispositivos de almacenamiento y otros componentes recientes. También se benefician aspectos relacionados con la estabilidad y la seguridad del sistema.

La nueva versión actualiza igualmente varios de los entornos de escritorio que ofrece el proyecto. Entre ellos destaca KDE Plasma 6.7, una de las versiones más recientes del conocido escritorio de KDE, que aporta mejoras visuales, optimizaciones de rendimiento y nuevas funciones para la gestión diaria del sistema.

Los usuarios también encontrarán versiones actualizadas de otros escritorios y gestores de ventanas incluidos en la distribución. Esta política permite que PorteuX siga ofreciendo distintas alternativas adaptadas a diferentes tipos de hardware y preferencias personales, desde configuraciones muy ligeras hasta entornos más completos.

Como es habitual en cada lanzamiento, los desarrolladores han aprovechado la actualización para renovar numerosos paquetes de software. Esto incluye aplicaciones, bibliotecas y herramientas del sistema que reciben correcciones de errores, mejoras de compatibilidad y parches de seguridad.

Otras novedades

PorteuX mantiene además una de sus características más atractivas: la posibilidad de funcionar completamente desde una memoria USB o desde la memoria RAM del equipo. Este enfoque permite disponer de un sistema rápido y portátil que puede utilizarse en distintos ordenadores sin necesidad de realizar instalaciones permanentes en el disco duro.

La distribución continúa basada en Slackware, una de las distribuciones Linux más veteranas que siguen activas en la actualidad. Gracias a esta base, PorteuX combina simplicidad, estabilidad y un control muy directo sobre el sistema, algo especialmente apreciado por determinados usuarios avanzados.

Con PorteuX 2.7, el proyecto refuerza su propuesta como distribución ligera y portátil. La llegada de Linux 7.1, KDE Plasma 6.7 y el resto de componentes actualizados permite mantener el sistema al día sin renunciar a la rapidez y flexibilidad que han caracterizado al proyecto desde sus primeras versiones.