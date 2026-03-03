Porteux 2.6 llega con Linux 6.19 y soporte para TLP

La comunidad de usuarios de distribuciones Linux ligeras, modulares e inmutables tiene un nuevo motivo para la actualización. Hablamos del lanzamiento de PorteuX 2.6, la última versión estable de este sistema operativo basado en Slackware que bebe directamente de las filosofías de Slax y Porteus. Esta nueva entrega llega apenas dos meses después de su predecesora, consolidándose como una opción cada vez más madura y versátil para quienes buscan un sistema rápido, portable y altamente personalizable.

PorteuX 2.6 no es una simple actualización de mantenimiento; incorpora cambios significativos bajo el capó y en la experiencia de usuario. El salto más importante lo encontramos en su núcleo, que ahora utiliza la serie del kernel Linux 6.19, lo que se traduce en un soporte de hardware más amplio y un rendimiento optimizado. Además, la distribución amplía su ya de por sí extenso catálogo de entornos de escritorio, ofreciendo sabores independientes con las últimas versiones de KDE Plasma 6.5.5, GNOME 49.4, Xfce 4.20, LXQt 2.3, Cinnamon 6.6, COSMIC 1.0.8, MATE 1.28.2 y LXDE 0.11.1. De esta forma, cada usuario puede elegir la experiencia gráfica que mejor se adapte a su flujo de trabajo o a los recursos de su equipo.

PorteuX 2.6, novedades más destacadas

Entre las novedades más prácticas de PorteuX 2.6 destaca la inclusión de soporte para la carga automática del microcódigo de Intel y AMD al arrancar en modos que no son «fresh» (modos que conservan los cambios). Esto es crucial para la estabilidad y seguridad del sistema, especialmente en equipos modernos. A esto se suma el soporte para la utilidad de línea de comandos TLP, disponible ahora a través de la AppStore del sistema, una herramienta esencial para quienes buscan optimizar y prolongar la autonomía de la batería en sus portátiles de manera automática.

El rendimiento también ha sido un foco importante en esta versión. Los desarrolladores han mejorado las banderas de compilación para exprimir al máximo la velocidad del sistema y han optimizado el proceso de «stripping» en varios módulos, lo que ayuda a mantener el tamaño reducido que caracteriza a PorteuX. En el plano de las correcciones, se ha solucionado un molesto problema que impedía que el salvapantallas se bloqueara correctamente mientras se reproducían vídeos en Firefox, y se ha ajustado la posición de los tooltips en GTK3 para una mejor experiencia visual.

Novedades en escritorios

La edición COSMIC, que utiliza el entorno de escritorio desarrollado por System76, recibe atención especial en esta actualización. Se ha mejorado la integración y el soporte para temas GTK y Qt, y se han añadido iconos que faltaban en versiones anteriores, puliendo así la experiencia general. Por su parte, la edición LXDE estrena una nueva fuente por defecto y ve corregidos los problemas con las etiquetas de los elementos del escritorio, que antes mostraban texto incorrecto tras ser activados.

A nivel más técnico y de sistema, PorteuX 2.6 incluye correcciones para scripts clave, como el que guarda los cambios (save-change), que ahora localiza correctamente el archivo de configuración porteux.cfg. También se ha solventado un problema con cryptsetup que impedía su funcionamiento desde el initrd y se han silenciado varias advertencias de Glib en la librería libfm. Para los desarrolladores y usuarios avanzados, se han añadido la biblioteca GNU C Library y GNU Coreutils al pipeline de construcción, y se ha unificado la nomenclatura de la carpeta de arranque EFI a /EFI/BOOT.

Esta versión actualiza una gran cantidad de paquetes a sus versiones más recientes, asegurando que los usuarios dispongan de las últimas características y parches de seguridad de las aplicaciones incluidas. Los interesados en conocer todos los detalles técnicos y la lista completa de cambios pueden consultar las notas de lanzamiento oficiales en la página del proyecto en GitHub. Las imágenes ISO de PorteuX 2.6, en todas sus variantes de escritorio, ya están disponibles para su descarga.

Cabe recordar que desde la versión 2.4 del sistema operativo, la rama estable ha dejado de estar disponible, y ahora sólo se ofrece la etiquetada como «current» que sigue el modelo de desarrollo Rolling Release.