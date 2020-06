Poco a poco los equipos portátiles han ido desplazando a los de sobremesa. No solo por su movilidad, sino también por sus precios. Especialmente los ultrabooks, unos equipos que son extremadamente delgados, ligeros, y con una elevada autonomía para que los puedas usar donde quieras. Además, los nuevos avances en tecnología eficiente hacen que su rendimiento no sea un problema para la mayoría de aplicaciones pesadas.

Esas cualidades han logrado que, desde su aparición en el mercado en 2011, hayan conquistado este segmento, siendo los equipos portátiles más vendidos en la actualidad. Y si estás deseando renovar tu hardware y probar las bondades de estos ultrabooks, aquí tienes todo lo que necesitas saber para no equivocarte en la elección…

Lo que necesitas saber para elegir los mejores ultrabooks

Para que tu futuro equipo portátil se pueda catalogar dentro de los ultrabooks, necesita cumplir una serie de características básicas. Eso pasa por que sea delgado, ligero, tenga una elevada autonomía, y un buen rendimiento. Para que así sea, te debes fijar en una serie de requisitos como los siguientes…

Estas maravillas de la tecnología móvil no tienen por qué tener precios excesivos. Aunque existen modelos más caros, también puedes encontrar algunos productos a muy buenas marcas, como los que encuentras en InfoComputer. Una tienda que aporta garantías en todos sus productos y entre los que encuentras equipos baratos, de segunda mano y reacondicionados. Grandes chollos en tecnología que no debes menospreciar para no invertir ni un céntimo más de lo que debes.

Hardware

Para elegir buenos modelos de ultrabooks, simplemente debes centrarte en las mismas características técnicas en las que te fijarías para cualquier otro tipo de equipo. Es decir:

CPU : el microprocesador es un elemento muy importante. Debería ser alguna de las versiones U-Series (de muy bajo consumo) de Intel o AMD, es decir, los que poseen una U tras la numeración del modelo del chip. Por ejemplo, el Intel Core i7-7700U. Eso garantizará un buen rendimiento con el meno consumo de batería posible.

: el microprocesador es un elemento muy importante. Debería ser alguna de las versiones U-Series (de muy bajo consumo) de Intel o AMD, es decir, los que poseen una U tras la numeración del modelo del chip. Por ejemplo, el Intel Core i7-7700U. Eso garantizará un buen rendimiento con el meno consumo de batería posible. RAM : la memoria RAM debería ser DDR4 o LPDDR4. La diferencia entre una y otra es que la segunda tiene una mejor eficiencia energética, haciendo que la batería dure algo más, pero estará soldada a la placa y no podrás ampliarla. En cuanto a la capacidad, debería tener al menos 8GB.

: la memoria RAM debería ser DDR4 o LPDDR4. La diferencia entre una y otra es que la segunda tiene una mejor eficiencia energética, haciendo que la batería dure algo más, pero estará soldada a la placa y no podrás ampliarla. En cuanto a la capacidad, debería tener al menos 8GB. GPU : los ultrabooks suelen tener la GPU integrada, y es raro ver alguno con una dedicada. La mayoría de los chips Intel tienen GPUs integradas razonablemente potentes, aunque en este sentido las de las APUs AMD pueden ser mejores en el aspecto gráfico.

: los ultrabooks suelen tener la GPU integrada, y es raro ver alguno con una dedicada. La mayoría de los chips Intel tienen GPUs integradas razonablemente potentes, aunque en este sentido las de las APUs AMD pueden ser mejores en el aspecto gráfico. Pantalla: por lo general suelen tener pantallas que van desde las 10 a las 13″. Eso los hace más compactos y ahorrar batería al no tener que alimentar un panel tan grande. No obstante, si quieres algo más que eso, los puedes encontrar de 14″ o 15″ si quieres algo de mayor tamaño. Por ejemplo, el último lanzamiento de Huawei es un claro ejemplo de esas maravillas en las que puedes encontrar lo mejor de los ultrabooks con pantallas grandes para que puedas disfrutar mejor del contenido visual. Concretamente, el MateBook D 15 posee una pantalla de 15″, con el rendimiento extremo del AMD Ryzen 5 3500U, SSD ultra rápido, 16 GB de RAM DDR4, y una potentísima GPU Radeon Vega 8 que te dejará con la boca abierta.

por lo general suelen tener pantallas que van desde las 10 a las 13″. Eso los hace más compactos y ahorrar batería al no tener que alimentar un panel tan grande. No obstante, si quieres algo más que eso, los puedes encontrar de 14″ o 15″ si quieres algo de mayor tamaño. Por ejemplo, el último lanzamiento de Huawei es un claro ejemplo de esas maravillas en las que puedes encontrar lo mejor de los ultrabooks con pantallas grandes para que puedas disfrutar mejor del contenido visual. Concretamente, el MateBook D 15 posee una pantalla de 15″, con el rendimiento extremo del AMD Ryzen 5 3500U, SSD ultra rápido, 16 GB de RAM DDR4, y una potentísima GPU Radeon Vega 8 que te dejará con la boca abierta. Almacenamiento : los modernos ultrabooks suelen poseer discos duros de estado sólido, como los SSD. No obstante, aún hay algunos que disponen de unidades mecánicas HDD. Ten en cuenta que los SSD son mucho más rápidos, permitiendo un arranque y lanzamiento de las apps muy veloz. En cuanto a la capacidad, te recomiendo que sea de al menos 256 GB. De lo contrario se te quedará pequeño rápidamente…

: los modernos ultrabooks suelen poseer discos duros de estado sólido, como los SSD. No obstante, aún hay algunos que disponen de unidades mecánicas HDD. Ten en cuenta que los SSD son mucho más rápidos, permitiendo un arranque y lanzamiento de las apps muy veloz. En cuanto a la capacidad, te recomiendo que sea de al menos 256 GB. De lo contrario se te quedará pequeño rápidamente… Otros: algunos de los ultrabooks son convertibles o transformables, es decir, equipos cuya pantalla se puede desprender del teclado para usarla en modo táctil como un tablet. Una característica que podría ser acertada si quieres trabajar sin teclado en algunas situaciones.

Marcas

Las marcas de los equipos ultrabooks son importantes para conseguir un producto de calidad. Entre las mejores marcas se encuentran HP, Acer, ASUS, Dell, Huawei, Xiaomi, y Lenovo. Con esas marcas no te equivocarás, ya que son garantía de que cuentas con un producto decenet.

Autonomía y movilidad

Es un apartado muy importante en los portátiles, pero más aún en los ultrabooks. Estos equipos se caracterizan por poseer una alta movilidad y excelente autonomía. Eso se debe a que tienen un grosor delgado, peso ligero, y su batería dura muchas horas. Vigila que así sea a la hora de elegir tu equipo.

En cuanto a la autonomía, debería ser de al menos 8 horas. Esa cifra ya se considera buena para un ultrabook. Ten en cuenta que va a depender mucho del tamaño de pantalla, el rendimiento de hardware que hayas elegido en tu configuración, y de la capacidad de la batería (mAh). Una batería de, por ejemplo, 4000 mAh, indica que puede suministrar energía al hardware de 4A durante una hora, o 8A durante 30 min, o 2A durante 2 horas, y así.

Ten cuidado, ya que algunos fabricantes suelen especificar la capacidad de batería usando Wh, es decir, vatios por hora. Esta medida es similar, pero indica el trabajo que puede realizar por unidad de tiempo. Por ejemplo, 40Wh quiere decir que puede suministrar una potencia de 40w durante una hora, por tanto, si tu hardware consume 5w, podría durar 8 horas.

En lo referente al peso y dimensiones, tampoco debes obsesionarte demasiado, pero ten en cuenta que para que no te den gato por libere, el ultrabook debería tener un peso inferior a los 1.5 Kg.

Conectividad

No le pidas peras al olmo. No todo se puede tener. Si buscas un portátil con dimensiones delgadas y ligero, entonces no va a tener una gran conectividad. El motivo es que sus flancos son tan delgados y reducidos que no podrán albergar gran cantidad de puertos como otros portátiles de mayor tamaño.

No obstante, esto no suele ser un problema para la mayoría de usuarios. Con los puertos de los que disponen estros ultrabooks es más que suficiente, y a unas malas podrías usar algún adaptador para multiplicar la capacidad de ciertos puertos como los USB…

Opciones de compra

Las posibilidades a la hora de comprar equipos ultrabooks son varias. Y ya que puedes elegir entre diferentes opciones, deberías tenerlas claras para disipar todas las dudas. Personalmente te recomiendo lo siguiente: