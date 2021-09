Hace tiempo, reproducir contenido protegido en una Raspberry Pi era de todo menos sencillo. Yo lo conseguí y compartí de dos maneras distintas, una en la que había que descargar el software para Chrome OS y otra a través de un contenedor que, bueno, sólo diremos que funciona(ba). Ninguno de esos dos métodos era oficial ni se acercaba a serlo, como sí lo es ahora. El problema es que desde hace poco no va bien.

Y es que Raspberry Pi OS es un sistema soso que por lo menos a mí no me gusta tanto como Manjaro ARM, pero es el oficial. Después de un tiempo he vuelto a buscar información sobre el contenido DRM en la famosa placa de la frambuesa y he dado con la noticia de que ya hace tiempo que está disponible. Y lo mejor, en los repositorios oficiales del sistema operativo. Pero lo malo es que, justo entre ayer y hoy, los usuarios han empezado a experimentar fallos.

Reproduce contenido DRM en Raspberry Pi OS… cuando lo arreglen

Originalmente, este artículo iba a ser sobre que todo era de color de rosa y felicidad, que ya podíamos reproducir Netflix, Spotify o Amazon Prime Video en la Raspberry Pi, pero probándolo yo mismo he visto, primero, que no funciona, y segundo, que es reciente, de horas en algunos casos. Resulta que Google acaba de actualizar Widevine y ha dejado «colgado» al paquete que funciona la placa simple. Pero la opción existe, y se espera que en días todo vuelva a la normalidad. Por lo tanto, dejo las instrucciones para habilitar el soporte para un futuro que esperemos sea a corto plazo.

Antes que nada, se comenta que merece la pena hacerlo en una instalación limpia, por lo menos si ya habíamos estado toqueteando con las opciones que funcionaban en el pasado. El paquete, libwidevinecdm0, está disponible en los repositorios oficiales, y en teoría debe funcionar en versiones más antiguas de la placa simple, pero el rendimiento no es el mejor de todos si no se usa una de las más nuevas.

Así, conseguir la compatibilidad en Chromium, el navegador que hay instalado por defecto en el sistema operativo oficial, es tan sencillo como actualizar los repositorios, el sistema operativo e instalar el paquete con estos tres comandos:

sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo apt install libwidevinecdm0

A la espera del parche

Como esta vez no hemos hecho nada extraño, lo único que queda tras la instalación del paquete es reiniciar el navegador, casi tan sencillo como activar la casilla para habilitar el soporte para DRM en Firefox.

Para mí, un ligero overclock y hacer funcionar un par de cosas que necesitaba lo ha cambiado todo, y os digo con total sinceridad que he vuelto al sistema oficial de la Pi. Crucemos los dedos y esperemos que arreglen el soporte para Widevine pronto.