Los servicios de música en streaming son espectaculares para los amantes de la música. Por el precio de un disco al mes, nos permiten escuchar casi toda la música del mundo. Entre los más importantes destacan sobre todo dos: Spotify y Apple Music. El primero se puede usar en todas partes, mientras que el segundo sólo en aparatos de Apple y desde un navegador web con soporte para Widevine. Entonces, ¿por qué alguien como yo elije la propuesta de la manzana?

Hace ya aproximadamente 9 años desde que dejé de piratear música. Era 2015, los de Cupertino acababan de lanzar Apple Music y yo escribía también en otros blogs de esta misma red con temática de la manzana. El precio, para alguien que siempre está escuchando música, no era caro, por lo que me lancé. Aquí ya hay un motivo, y es que es lo primero que usé en su versión de pago.

Spotify está en todas partes, pero de aquella manera

Spotify está en todas partas. Se puede instalar en una PlayStation 3+ o Xbox, Windows, macOS, «Linux», véanse las comillas… está para todo. Pero esas comillas las he puesto por algo.

Tal y como explican en la página de descargas de Spotify para Linux, no existe una aplicación oficial y «la experiencia puede ser diferente de nuestros clientes de escritorio de Spotify, como Windows y macOS». El motivo es que es una aplicación basada en Electron que bien podríamos crearnos nosotros usando bash o algo parecido.

Así que sí, está en todas partes, la compañía ofrece «algo» para Linux, pero no es una aplicación nativa y completa.

El sonido envolvente de Apple Music

Esto no es algo que me haga quedarme en Apple Music, no en una actualidad en donde no está muy extendido, pero suma. El servicio de música de la manzana soporta Dolby, y escuchar los discos compatibles con unos auriculares también compatibles está otro nivel.

Algunos AirPods permiten hacer uso del audio espacial, y el sonido puede moverse – no es obligado – junto a nuestra cabeza. Por ejemplo, si tenemos el punto de referencia en frente y giramos la cabeza a la izquierda, el auricular izquierdo bajará el volumen. Si miramos arriba, la música sonará por abajo.

Se podría decir que esto es una «pijada» y que lo que importa es la calidad del sonido, pero es que escucharlo en surround es como pasar del mono al estéreo. Si un disco está bien producido, la diferencia es brutal. Para los audiofilos, no está de más mencionar que Spotify no ofrece sonido sin pérdida.

Apple Music está mejor organizado

Este sería el mejor resumen: Apple Music es mejor servicio de música. Tanto las aplicaciones como la versión web están centradas en la música, y la interfaz es como la mejor app de este tipo, bien organizada. Es una perfecta biblioteca musical.

Echad un vistazo a la captura de cabecera y a la siguiente. Apple Music tiene una sección en donde está todo lo disponible, con unos apartados generales, la biblioteca con artistas, canciones, etc y listas de reproducción, a la derecha, en el caso de los artistas, todos los artistas y más a la derecha la música de cada uno. Spotify, por su parte, tiene el apartado general y luego uno con nuestra biblioteca. Muchos estarán pensando «lo mismo, ¿no?». No.

Para empezar, al entrar en la biblioteca todo está desordenado y hay que hacer clic en una opción para que se organice. Si no se selecciona nada, por lo menos en mi caso, aparecen las canciones favoritas y los recientes. Si filtramos por artista, también lo ordena por reciente, y a mí eso no me parece lo mejor. Se puede poner por orden alfabético, pero haciendo clics de más. Por cierto, esto a mí no me funcionaba hasta hace nada, por lo que el desorden era un gran problema.

Cuando entramos a un artista, Ad Infinitum en el ejemplo, Spotify muestra «su página» no «mi página sobre el artista». Es decir, me muestra TODO de ese artista, no lo que forma parte de mi biblioteca. Si alguien me dice que hay un botón como el de filtrar de Amazon Music del que hablaremos más adelante, yo no lo he visto y le estaría dando más razón a mi argumento.

El sistema de añadir música

Cómo se añade música es otro tema a tener en cuenta. Se usa un sistema de «Favoritos» con corazones que a mí no me gusta. No es el único, ya que Amazon lo hace igual. A mí todo esto me deja muy confuso. Apple Music lo añade con el símbolo de suma (+) y tiene un apartado de Favoritos aparte. Es decir, un botón con pinta de añadir añade. Lógico.

¿Y que hay del resto de servicios?

De lo que yo he probado, y teniendo en cuenta tanto el catálogo como la calidad del sonido, creo que sólo hay tres alternativas posibles. Dos las estamos tratando ya en este artículo, y la tercera es Amazon Music. Junto a Apple Music, es la que ofrece mayor catálogo y tampoco tiene aplicación para Linux. Tiene para Windows, macOS, Android y iPhone/iPadOS.

En cuanto a organización, que es de lo que más me importa a mí, está a medio camino entre lo que ofrece Sopotify y Apple. Cuando entramos en un artista nos muestra su página completa, pero podemos filtrar por «Mi música» y ya veremos nuestra propia página del artista. La interfaz de escritorio se parece mucho a una aplicación musical, no como Spotify que pretende ser un todo-en-uno que crea confusión para los que sólo queremos escuchar música.

Buena organización, catálogo, calidad de sonido… y sólo música

En resumen, empecé con Apple Music en un momento en el que tenía más aparatos de Apple y me he mantenido porque la aplicación es de música y sólo música, el extenso catálogo y la calidad del sonido cuando uso buenos auriculares. También por el demérito de la competencia, con el diseño de Spotify a la cabeza, del que se han quejado muchos, incluso en la blogosfera hispana.